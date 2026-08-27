ערוץ 14 ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בית משפט השלום בתל אביב הכריע בתביעת לשון הרע שהגיש ערוץ 14 (לשעבר ערוץ 20) נגד העיתונאי חיים לוינסון, והורה לו לשלם סך כולל של 30 אלף שקל. השופט אריה ביטון קבע פיצוי בסך 10 אלף שקל ללא הוכחת נזק, בתוספת 20 אלף שקל עבור הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.

התביעה, שהוגשה במקור בסכום של כ-141 אלף שקל, התייחסה לציוץ שפרסם לוינסון ביוני 2021, זמן קצר לאחר הקמת ממשלת בנט-לפיד. בפרסום הופיעה תמונה שהוצגה כהודעה של ערוץ 20, ולפיה הערוץ עומד לשדר את ביקורו של "ראש הממשלה בנימין נתניהו" בנתב"ג - כאשר בפועל כבר לא כיהן נתניהו בתפקיד זה. הערוץ טען כי מדובר בפרסום מזויף שלא יצא ממנו, ושהצגתו כאילו פורסם על ידי הערוץ נועדה להציגו כגוף תקשורתי מוטה וחסר אובייקטיביות. לוינסון דחה את הטענות וטען במסגרת כתב ההגנה כי מדובר בפרסום סאטירי וביקורתי המוגן במסגרת חופש הביטוי. כחלק מהגנתו הוצגו פרסומים שונים שנועדו להראות את אופי הסיקור של הערוץ, לצד דוגמאות לפרסומים קודמים שבהם מתח לוינסון ביקורת על הערוץ.

חיים לוינסון ( צילום: Moshe Shai/FLASH90 )

השופט ביטון דחה את טענות ההגנה וקבע כי הפרסום חרג מגדר ביקורת סאטירית מותרת ופגע בתובעת. בפסק הדין צוין כי למרות שהשיח הפוליטי והתקשורתי מצריך מרחב רחב לביקורת, אין בכך כדי להעניק חסינות מוחלטת לפרסום העולה כדי לשון הרע.

בית המשפט קבע כי הפרסום היה "פוגעני, מטעה ובעל פוטנציאל ממשי לפגיעה במוניטין התובעת". עוד נקבע כי אף שמדובר בפרסום בודד ולא במסע פרסומי מתמשך, הוא הופץ ברשת החברתית וזכה לחשיפה נרחבת.

בסיכומו של ההליך חויב לוינסון בפיצוי של 10 אלף שקל ללא הוכחת נזק, ובנוסף בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסכום מצטבר של 20 אלף שקל. התשלום נקבע לביצוע תוך 30 יום, כאשר ללוינסון עומדת זכות ערעור על פסק הדין בתוך 60 יום.

בעקבות פרסום פסק הדין הודיע לוינסון כי אינו מקבל את ההכרעה. "אחרי חמש שנים של משפט, בית המשפט השלום בתל אביב הכריע לרעתי בתביעה של ערוץ 20 וגזר עלי עשרת אלפים שקל פיצוי ו-20 אלף שקל הוצאות משפט", כתב.

לוינסון הסביר כי לשיטתו היה זה פרסום סאטירי, והוסיף כי במהלך המשפט הציג באמצעות עורך דינו, עו"ד דור ליאונד, ראיות שלטענתו הראו "הטייה קיצונית והתבטאויות חוזרות שיטתיות" מצד שדרים בערוץ לטובת נתניהו ונגד יריביו הפוליטיים.

לוינסון ציטט את קביעת השופט ביטון לפיה הפרסום "הביא בפועל לפגיעה להשפלתה וביזויה כערוץ תקשורתי בניסיון להציגו כערוץ קיקיוני ומוטה שאינו מתאר את המציאות כהוויתה".

"אני חושב שפסק הדין הוא פגיעה בחופש הביטוי, ועל כן ביקשתי מבא כוחי לערער עליו למחוזי", הודיע לוינסון.

בהמשך התייחס גם לעלויות ההליך המשפטי ואמר כי שילם אותן מכיסו הפרטי. "אני לא אוליגרך כמו מירלשווילי, וזה כבר מתחיל להיות כבד. אבל אני מאמין בזה מאוד, ולא חושב להיכנע כאן", כתב. לדבריו, היה ביכולתו להתנצל בתחילת הדרך ולסיים את הפרשה, אך בחר שלא לעשות כן. בסיום הפוסט ביקש ממי שמזדהה עם מאבקו לסייע לו באמצעות ביט בצמצום הוצאות המשפט.