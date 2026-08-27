פרשה מביכה התגלתה השבוע כאשר התברר שענף החרדים בצה"ל הפיק ופרסם סרטון רשמי שהציג, למעשה, הדרכה מפורטת כיצד ניתן להסיר צווי מעצר ואיסורי יציאה מהארץ. הסרטון, שהופק באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית, תיאר את תהליך ההתייצבות בלשכת הגיוס כאמצעי טכני להסרת הגבלות - ולא כמילוי חובה צבאית. התזמון היה בולט במיוחד: הסרטון הופץ סמוך לתקופה שבה אלפי צעירים חרדים מתכוננים לנסיעה לאומן לראש השנה, כאשר חלקם נתקלים בהגבלות יציאה בשל אי הסדרת מעמדם מול הצבא.

בעקבות פנייה של עיתון 'הארץ', מחק צה"ל את הסרטון במהירות ופרסם הודעת הבהרה. לפי ההודעה, התוכן הועלה בניגוד להנחיות שניתנו לענף החרדים בתקופת הבחירות, ואינו משקף את מדיניות האכיפה והגיוס של צבא ההגנה לישראל. במרכז הסרטון עמדה דמות וירטואלית שנוצרה בבינה מלאכותית בשם "דודי המסבירן", שהסבירה בשפה פשוטה כיצד התייצבות קצרה עם מסמכים רפואיים תסיר את ההגבלות בנתב"ג ותאפשר טיסה לחו"ל.

הפרסום עורר ביקורת חריפה מצד גורמים שונים. המבקרים הצביעו על מסר כפול: מצד אחד הצהרות על חובת גיוס ואכיפה, ומצד שני תוכן שמציג הסדרת מעמד כפתרון טכני בלבד - ללא השלמת תהליך שירות ממשי. לדבריהם, הסרטון למעשה עודד התחמקות ממילוי חובת הגיוס תחת מסווה של "הסדרת מעמד".

התזמון של הפרסום מעורר תמיהה נוספת. הסרטון הופץ בדיוק בתקופה שבה רבים מתכוננים לנסיעה לאומן, כאשר חלקם נתקלים בהגבלות יציאה בשל אי הסדרת מעמדם. הסרטון הציג פתרון מהיר: התייצבות קצרה עם מסמכים רפואיים, והסרת ההגבלות באופן מיידי. כך, במקום לעודד גיוס ולשמור על אכיפת החוק, סיפק הסרטון למעשה דרך להסרת ההגבלות.

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בהודעת ההבהרה של צה"ל צוין במפורש כי הסרטון הועלה בניגוד להנחיות ברורות שניתנו לענף החרדים בתקופת הבחירות, ואינו משקף את מדיניות הגיוס והאכיפה של הצבא. עם זאת, עצם העובדה שתוכן כזה הופק ופורסם בערוצים רשמיים של צה"ל מעידה על בעיה בפיקוח על התכנים הדיגיטליים של הצבא ובהבנת המסרים שהם משדרים.

כעת, בעוד צה"ל מבטיח לבחון את המקרה ולהסיק מסקנות, נותר לראות האם הבדיקה תוביל לשינוי מערכתי בפיקוח על התכנים הדיגיטליים, או שהאירוע ייחשב כתקלה נקודתית. המקרה מצטרף לשורה של מהלכים סביב סוגיית הגיוס שמעוררים ביקורת, ומדגיש את המורכבות והרגישות של הנושא.

הפרשה מעלה גם שאלות רחבות יותר על האופן שבו מערכת הביטחון מתקשרת עם הציבור החרדי. האם מדובר בניסיון להנגיש מידע ולעודד הסדרת מעמד, או בפרקטיקה שמאפשרת התחמקות ממילוי חובות? השאלה נותרת פתוחה, אך ברור שהמקרה יחייב את הצבא לבחון מחדש את אסטרטגיית התקשורת שלו ואת המסרים שהוא משדר.