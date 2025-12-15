בית הדין לערעורים של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג דחה הערב את הערעור של ישראל אשר ביקשה לתת לה הזדמנות לחקור את הטענות לפשעי מלחמה ברצועת עזה בעצמה | משרד החוץ: "כך נראית פוליטיקה במסווה של 'משפט בינלאומי'" | גורם המעורה בפרטי ההחלטה: "בסוף - זה לא ישאיר ברירה לקהילה הבין-לאומית מלבד לשנות את המוסד הזה מהיסוד"(משפט, מדיני)
התובע בהאג, כרים ח'אן, ביקש להוציא צווי מעצר נוספים נגד בכירים ישראלים בתיק שמכונה "המצב בפלסטין", כך על פי דיווח בגרדיאן הבריטי אמש | על פי הדיווח, השופטים בהאג אסרו על חאן לפרסם בקשות חדשות לצווי המעצר, במטרה לאפשר הוצאת צווי מעצר נגד בכירים ישראלים, באופן שהם לא יהיו מודעים לו, עד שיצאו לחו"ל וינחתו במדינה החברה בבית הדין (מדיני, בעולם)
שר החוץ גדעון סער נאם היום את נאום ״אני מאשים״ נגד האו״ם ואונר״א - לכתבי התקשורת הזרה, בעקבות הדיון שמתחיל כעת ב״בית הדין הבינלאומי לצדק״ בהאג בעקבות חקיקת חוקי אונר״א: ״ישראל לא תקח חלק בקרקס הזה. האו"ם ואונר"א הם שצריכים לעמוד לדין. האו״ם הפך לגוף רקוב, אנטי ישראלי ואנטישמי" (עולם)
כ-3,000 בחורי ישיבות נתונים תחת הגדרת
"משתמטים" ונמצאים בסיכון למעצרים | בחודש אייר, יצטרפו אליהם עוד
7,000 בני ישיבות - שצווי הגיוס נשלחו אליהם לפני יותר מחצי שנה, וכך בתוך שנה עשרות אלפי בני ישיבות ואברכים לא יוכלו לצאת מהארץ | המספרים וההשלכות מהעדר חוק להסדרת מעמד בני הישיבות (אקטואליה)
עימות סוער פרץ הבוקר (שני) בוועדת החוקה בין ח"כ אליהו רביבו לבין אב החייל החטוף נמרוד כהן, לאחר שהאחרון הודיע כי הוא פועל לקידום הוצאת צווי המעצר נגד נתניהו שלטענתו מונע עסקה מאינטרסים אישיים | ח"כ רביבו תקף את האב ואמר לו כי הוא "מכניס את בנו לעוד הרבה שנים למרתפי החמאס-דאעש" (פוליטי)