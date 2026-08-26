משטרת אשקלון פתחה בימים האחרונים בחקירה בעקבות תלונה חמורה של תושבת העיר, ניצולת הטבח בשדרות ביום השבעה באוקטובר, המוכרת כנפגעת פעולות איבה. כך דווח היום (יום רביעי) באתר מאקו.

האישה, שעברה להתגורר באשקלון לאחר אירועי השבעה באוקטובר, מתלוננת על מסכת התנכלויות מתמשכת שהיא נתונה לה בשבועות האחרונים. על פי החשד, מקור האירועים הוא התנגדות של צעירים המתגוררים בסביבה לכך שהאישה מארחת בדירתה השכורה תושבים בדואים מרהט, המגיעים לסייע לה בעבודות שיפוץ ותחזוקה.

על פי הדיווח, מדובר בשרשרת אירועים המחמירה עם הזמן, הנמשכת מזה מספר שבועות, ובמסגרתה הוגשו כבר תלונות קודמות בתחנת המשטרה המקומית. האירועים החלו בריסוס כתובות גרפיטי, ובהן המילים "כהנא צדק" לצד ציור של מגן דוד, שרוססו על קיר הבניין השכור ועל רכבה הפרטי של התושבת.

בהמשך נרשמו פגיעות חוזרות ונזקים לרכוש בחצר הבית. בעקבות התלונות הראשונות נעצרו ונחקרו חלק מהחשודים, והם הובאו בפני שופט ושוחררו בתנאים מגבילים שכללו צווי הרחקה מהבית ואיסור ליצור עם האישה קשר במישרין או בעקיפין.

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למרות צווי ההרחקה והתנאים המגבילים, בימים האחרונים נרשמה הסלמה נוספת. בתיעוד שהגיע לידי המשטרה נראים רעולי פנים חודרים בשעות הלילה לחצר הנכס, עוקרים וגונבים את מצלמות האבטחה שהותקנו במקום לצורך תיעוד, ונמלטים מהמקום. בעקבות התיעוד והנזק שנגרם, הגיעה התושבת שוב לתחנת המשטרה והגישה תלונה נוספת על המשך ההתנכלויות.

עוד דווח כי המתלוננת מציינת שמסכת האירועים החוזרת נועדה להפעיל עליה לחץ כבד ולגרום לה לעזוב את הדירה השכורה, או לחלופין להפסיק את ביקורי חבריה מרהט בביתה.

בעקבות התלונה החדשה וניתוח התיעוד, פשטו שוטרי תחנת אשקלון על ביתו של אחד החשודים ועצרו אותו לחקירה באזהרה. בתום החקירה הוא שוחרר בתנאים מגבילים תוך שהוזהר שוב שלא להתקרב לאזור הנכס. במקביל, חוקרי המשטרה ממשיכים בפעולות חקירה במטרה לאתר חשוד נוסף שעל פי החשד השתתף בגניבת המצלמות ובגרימת הנזק.