נשיא בית משפט העליון השופט יצחק עמית, בחר לשלב במהלך דיון קריטי עבור ערוצי הרדיו האזוריים, למופע סטנד-אפ משלו, עם בדיחה עתיקה בניחוח אנטישמי, שהופנתה כלפי המגזר החרדי והטלפונים הכשרים.

בש"ס, יודעים לנצל הזדמנויות, ועמית נפל כפרי בשל לקמפיין הבחירות של הש"סניקים שלא מפסיקים להפתיע עם סרטונים מרגשים שמצליחים להטריף את השמאל והפרוגרס. כל הפרטים והתגובות - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ. צפו במהדורה המלאה.

הברקה חסידית

לקראת מסעו ההיסטורי של האדמו"ר מויז'ניץ מונסי לישראל יחד עם מאות תלמידיו - מסע עליו דיווחנו לכם בשבוע שעבר, הערב אנחנו יודעים לספר לכם על מתחם צ'ק-אין ובידוק ביטחוני מאולתר שהוקם ברחבת בית המדרש של ויז'ניץ מונסי בארה"ב. המהלך הייחודי נועד למנוע שהות מיותרת בשדה התעופה ולהגן עליהם לחלוטין מנזקי הטכנולוגיה.

כל הפרטים והתיעודים - מופיעים בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

השורד האחרון

שלושה שבועות בדיוק לאחר האירוע הדרמטי שהסתיים בנס גלוי בתוככי השיכון, אתמול התקבלה ההחלטה המכרעת לגבי עתידו של בית המדרש הגדול הישן של חסידות סקווירא במרכז החסידות בארה"ב - למעט חדר אחד, שגם שרד את השריפה הגדולה לפני עשרות שנים.

הסיבה לפלא שמסעיר את החסידים - נמסרה לזקני החסידות מפי האדמו"ר הקודם. הפרטים המלאים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.

מרעידים את תל אביב

תופעת השיעורים והשיחות של ראש ישיבות, משגיחים ומשפיעים המוסרים שיחות בישיבות למגזרים מאחרים בתוך הציבור החרדי, הפכו לדבר שבשגרה עם אדמו"רים שמוסרים שיעורים בישיבות ליטאיות, וראשי ישיבות ליטאיים שמוסרים שיעורים ושיחות בישיבות ספרדיות וחסידיות.

הערב אנחנו עם תיעוד מעניין מישיבת יסודות תל אביב, לשם הגיע המשפיע הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, לרגל הימים הנוראים המתקרבים ובאים.מאות תלמידי ישיבת יסודות ציון - או בשמה המפורסם יסודות תל אביב, בלעו בשקיקה את משאו המרגש של המשפיע ממגדל העמק, שעודד את תלמידי הישיבה להמשיך בשקידה עצומה ובעבודת השם בשמחה.

רגע השיא היה, כשהרב גרוסמן פנה לתלמידי הישיבה השוכנת בבירת החילוניות בישראל והתחנן בפניהם: תרעידו את תל אביב. בהמשך, הרב גרוסמן החסידי שר שירי התעלות עם הבחורים הספרדים.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל חדשות המגזר החרדי ועולם הישיבות.