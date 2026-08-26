סידור לוגיסטי מיוחד במינו נערך אמש (יום שלישי) בחצר ויז'ניץ מונסי, לקראת מסע הקודש של האדמו"ר לארץ הקודש בליווי מאות מתלמידי הישיבה. ברחבת בית המדרש הגדול במרכז החסידות הוקם מתחם בידוק וצ'ק-אין שלם, במטרה למנוע שהייה מיותרת של הבחורים בשדה התעופה ולשמור על רוחניותם.

המסע, שיימשך כשבוע ימים, יגיע לשיאו בשבת התעלות באתרא קדישא במירון, כאות הוקרה לבחורי הישיבה שעמלו בתורה במשך כל השנה. האדמו"ר הידוע בדאגתו המיוחדת לרוחניות תלמידיו ולשמירת העיניים, נשא בפני הבחורים מספר שיחות הכנה מיוחדות לקראת המסע, ועודד אותם להתמקד בעניינים רוחניים ולהתרחק מהשפעות שליליות של הטכנולוגיה והגשמיות.

אמש הופתעו רבים כאשר הגיעו משאיות גדולות לרחבת בית המדרש במונסי. במקום הוקם מתחם צ'ק-אין זמני שפעל בדומה לטרמינל בשדה תעופה. כלל הבחורים והנוסעים עברו בידוק ביטחוני מלא, מסרו את המזוודות שנשלחו למטוס והציגו את דרכוניהם.

הסידור הלוגיסטי המיוחד מתאפשר הודות לכך שהחסידות שכרה מראש שני מטוסי צ'רטר ייעודיים עבור כלל המשתתפים במסע, דבר המאפשר שליטה מלאה על הסדרי ההמראה. בזכות הצ'ק-אין המוקדם שנערך בחצר, הבחורים יגיעו היום ישירות לשער ההמראה במטוס, מבלי להידרש לשהות בשטחי שדה התעופה ולהיחשף למכשולים רוחניים.

האדמו"ר מסאטמר קיים את מצוות שילוח הקן חיים כהן | 25.08.26

בקרב המעורבים בהפקות בחצרות החסידים מעריכים כי המודל המיוחד הזה, שנעשה לראשונה בהיקף כה נרחב בארצות הברית, עשוי לשמש דוגמה לחצרות נוספות בעתיד.