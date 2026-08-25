כשלושה שבועות לאחר שחלק מתקרת בית המדרש הישן של חסידות סקווירא במרכז החסידות שבארצות הברית קרס באורח פתאומי, התקבלה אמש (ב') החלטה סופית בעניין. צוות מהנדסים ואדריכלים מומחים שנשלח לבדוק את המצב במקום הגיע למסקנה חד-משמעית: יציבות המבנה נפגעה באופן מסוכן, ואין ברירה אלא להרוס את כל המבנה.

האירוע עצמו התרחש לפני מספר שבועות, כאשר קורת תקרה גדולה בחלק הדרומי של עזרת הנשים הישנה התמוטטה לפתע ונפלה לעבר ספסלי בית המדרש. בנס גלוי, באותה שעה לא שהה איש באזור שבו קרסה התקרה, והאירוע הסתיים ללא נפגעים כלל. מתנדבי ארגון 'הצלה' שהגיעו למקום ערכו בדיקות יסודיות ואישרו שאין נפגעים.

בית המדרש הישן שימש במשך עשרות שנים כלב ליבה של החסידות, והוא ניצב כיום בסמוך להיכל בית המדרש החדש והמרווח שהושלם לאחרונה. בשנים האחרונות, מרבית התפילות והמעמדים המרכזיים כבר התקיימו בהיכל החדש, ואילו המבנה הישן שימש בעיקר למניינים נוספים, לשטיבלאך ולמעמדי ברית מילה.

מאז יום הקריסה נסגר המבנה לחלוטין, ועסקני החסידות מסרו כי ההריסה המלאה צפויה להתבצע בחודשים הקרובים. מלכתחילה תוכנן שלאחר השלמת בניית ההיכל החדש, ישמש המבנה הישן כ'היכל הטישים', אך תוכנית זו בוטלה כעת לאור הממצאים ההנדסיים.

יחד עם זאת, בקהילה מדגישים בחרדת קודש כי ההריסה לא תיגע כלל בחדר התפילה ההיסטורי של האדמו"ר זצוק"ל, העומד על מכונו למעלה משישים שנה. לחדר זה היסטוריה נשגבת: בעת השריפה הגדולה שפרצה בבית המדרש הראשון בשנות העשרים, נשרף כל ההיכל כולו, פרט לחדר תפילתו של האדמו"ר זצוק"ל. דלת החדר מבחוץ הושחרה כליל מהאש, אך בפנים לא נפגע דבר. האדמו"ר זצוק"ל הסביר אז במתיקות: "וכי זה פלא? כאן בחדר לא משוחחים בעת התפילה".

בשל חשיבותו הרוחנית הרבה של חדר סגולה זה, הוא יישמר בקפדנות מרבית ולא ייפגע במהלך עבודות ההריסה. בחסידות נערכים כעת לשלב הבא של פינוי המתחם והכנתו בהתאם להנחיות המקצועיות שניתנו.