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מעלין בקודש

לאחר שנה: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט עבר להתגורר בירושלים עיה"ק

שנה לאחר הכתרתו, קבע כ"ק האדמו"ר שליט"א את מעונו הקבע בעיר הקודש ירושלים, בסמיכות למרכז החסידות ברחוב רפפורט • עד כה התגורר בבית שמש

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)

שמחה רבה בקרב חסידי קרעטשניף סיגעט: האדמו"ר קבע אתמול (יום שני) את מעונו הקבע בירושלים , בדיוק שנה לאחר הכתרתו בעקבות הסתלקות אביו האדמו"ר זצוק"ל.

עד אתמול התגורר האדמו"ר בעיר , שם הקים את בית המדרש שלו עוד בחיי אביו זצ"ל. אמנם במהלך השנה החולפת שהה האדמו"ר שליט"א זמן רב בירושלים בקרב חסידיו, אולם מעונו הרשמי נשאר בבית שמש.

אתמול הועברה כל תכולת הבית למעון חדש ומרווח בירושלים תובב"א, הסמוך למרכז החסידות הממוקם ברחוב רפפורט. בכך הסתיים פרק מגוריו של האדמו"ר בבית שמש, לשמחת החסידים שמעונו הקבוע יהיה מעתה בעיר הקודש.

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