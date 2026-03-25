חסידי קרעטשניף סיגעט התכנסו השבוע בבית המדרש של החסידות ברחוב רפופרט בשכונת 'בית ישראל' בירושלים, לעצרת הספד והתעוררות לזכרו של הגה"צ רבי יעקב מנדל יורוביץ זצ"ל, חבר בד"ץ 'העדה החרדית' שכיהן גם כרב הקהילה • את המשא המרכזי נשא האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט שביכה את הסתלקותו של האי גאון וצדיק • בהמשך ספדו לו בניו וחתניו של המנוח זצ"ל • מ.א. נוימן מגיש תיעוד (חסידים)
ברוב פאר והדר נחגגה השבוע בחצר הקודש קרעטשניף סיגעט שמחת בר המצווה לנכדו הבכור של האדמו"ר | חתן בר המצווה, בנו של חתנו, הרב יוסף ישראל זעגלבוים, בן האדמו"ר מוויען פלאטבוש |סעודת המצווה שולבה עם סעודת מלווה מלכה בהיכל בית המדרש בבית שמש, שם השתתפו רבני העיר ואישי ציבור שבאו לשמוח עם האדמו"ר בשמחתו הגדולה | צפו בתיעוד (חסידים)
קהל חסידים ואנשי מעשה השתתפו בשבוע האחרון בשמחת נישואי בן האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ויליאמסבורג, עם הכלה נכדת האדמו"ר מנדבורנה לינסק | בשמחה נראתה גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים, בראשות האדמו"ר מקרעטשניף קרית עטה שהגיע במיוחד מארץ הקודש לשוש בשמחת אחיו | צפו בתיעוד (חסידים)
עם סיומם של ימי השובבי"ם, התכנסו כלל חסידי קרעטשניף סיגעט לכינוס חיזוק מיוחד בראשות האדמו"ר | במרכז הכינוס הרחיב הרבי בדבריו על החשיבות שלא להשאיר את האור הגדול של ימי השובבי"ם כזיכרון רחוק, אלא להפוך אותו לקניין קבוע בנפש לכל ימות השנה (חסידים)
שמחה גדולה בחצר הקודש קרעטשניף סיגעט ויליאמסבורג, השבת נחגגה בהתרוממות שמחת אפריון לבנו של האדמו"ר. מדובר בשמחת נישואין ראשונה הנערכת בחצר מאז עלותו של האדמו"ר על כס ההנהגה, ועל כן השמחה הייתה רבה | במוצאי השבת נחגגה שמחת ה"פארשפיל" בהשתתפות המון חוגג, אשר הנעימו את השמחה בשירה וריקודים בקול רינה ותודה (חסידים)
חסידי קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג ציינו השנה את ראש השנה לאילנות הראשון תחת הנהגת האדמו"ר, שערך שני שולחנות עבור קהל חסידיו ומעריציו בארצות הברית | בליל החג ערך בבית מדרשו בשכונת וויליאמסבורג, ובערוב היום, עם שקיעת החמה של יום ט"ו בשבט, ערך את הטיש בקריית יואל שבמונרו, שם ערך את שולחנו בבית החסיד הרב חיים אליה פלברבוים, בהשתתפות חסידיו ומעריציו (חסידים)
קשר בל יינתק: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג שהה בשבת האחרונה בעיר מנצ'סטר שבאנגליה, שם התקבל בכבוד על ידי קהל חסידיו ומעריציו המקומיים | במהלך השבת נערכו התפילות והשולחנות הטהורים בהתרוממות רוח מיוחדת | צפו בתיעוד מצאת השבת בצילו (חסידים)
ירושלים לבשה חג: המוני חסידים נטלו חלק בשמחת נישואי נכדו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, והאדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל • הכלה - נכדת האדמו"ר מהורדנקא נציב תלונות הציבור בעיריית בני ברק • האדמו"רים לבית קרעטשניף סיגעט פיארו את השמחה הראשונה מאז הסתלקות אביהם זצ"ל | צפו בתיעוד (חסידים)
המוני תושבי לונדון נהרו במהלך השבת האחרונה לשכונת סטמפורד היל כדי להסתופף בצלו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, בביקורו הראשון בחו"ל מאז עלה על כס ההנהגה | השיא נרשם בליל שבת כאשר קהל עצום גדש את עריכת השולחן עד לשעות הקטנות | צפו בתיעוד ממוצאי השבת: סעודה שלישית, הבדלה ומלווה מלכה (חסידים)
בהתרגשות ובתחושת רוממות התכנסו חסידי ואוהדי חצר הקודש קרעטשניף סיגעט למעמד "יזכור אהבתו" – דינר יוקרתי לטובת החזקת בתי המדרש של החסידות בירושלים ובבית שמש | המעמד, שעמד בסימן זכרו הטהור של האדמו"ר זצ"ל, נערך בראשות בנו האדמו"ר החדש לבית קרעטשניף סיגעט | צפו בתיעוד (חסידים)
אחרי עשרות שנים, תושבי ארה"ב זכו לחזות השנה במנהגי קודש לבית קרעטשניף, כאשר האדמו"ר מווילאמסבורג ערך לראשונה את מעמדי ההדלקה בערים שונות ברחבי ארה"ב | בסיום המעמדים חידש הרבי את המנהג העתיק בניגון עם הכינור לפני חנוכיית הכסף | צפו בתיעוד משלהבת האש שהציתה את הכפור האמריקאי (חסידים)
צפו בתיעוד ענק ממעמד ההדלקה בחצה"ק קרעטשניף סיגעט, בשנה הראשונה לעלותו על כס אבותיו הקדושים | לאחר המעמד ערך הרבי טיש לחיים וחילק מעות חנוכה וסופגניות לחסידים שמיהרו לא לפספס מלשמוע ברכת שהחיינו מהרבי החדש (חסידים)
בחצה"ק קרעטשניף סיגעט נחגגה סעודת הודאה לרגל יום הצלתו של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'קדושת צבי' זי"ע, מתאונת דרכים מחרידה שאירעה לפני שישים שנה. וכן על הצלתו של בנו, האדמו"ר בעל ה'רזא דאמונה' זיע"א, אשר לדברי החסידים ניצל מפני שלא הצטרף לרכב אביו ונסע ברכב אחר | יום ההצלה נחגג בראשות האדמו"ר החדש מקרעטשניף סיגעט, בבית מדרשו שבשכונת בית ישראל בירושלים (חסידים)
ביום האישפוזין של יוסף צדיקא, ערך האדמו"ר החדש מקרעטשניף סיגעט את שולחנו בסוכה שהוקמה בחצר בית המדרש של החסידות בעיר הקודש ירושלים | בשיא הטיש חילק האדמו"ר "פרנסה ברויט" (לחם פרנסה) לכלל המשתתפים | ה"פרנסה ברויט" הוא מנהג קודש וסגולה ידועה לשפע ברכה והצלחה | אחד מהמשתתפים ציין שזהו אחד ממנהגי ההנהגה הראשונים של הרבי החדש שנערך בפרהסיה וברוב עם, והחסידים קיבלו את הדברים בהתפעמות ובהתרגשות גדולה (חסידים)
כלל חסידי קרעטשניף סיגעט זכו לשהות ביום הקדוש בצל האדמו"ר החדש, שעלה זה עתה על כס האדמו"רות | בראש החסידים שנהרו נצפה אחיו הצעיר, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט כפר אתא ששהה בימי ראש השנה באומן | בלילה שלפני יום הקדוש ערך הרבי מנהג תשליך בחצר בית המדרש בירושלים, ובמוצאי החג ערך טיש מרומם ונעלה כשגבאי אביו זצ"ל עומדים מאחוריו לשמשו בקודש (חסידים)
במלאות ימי השלושים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, נערכה בליל שישי האחרון – מוצאי צום גדליה, עצרת מספד והתעוררות בהיכל בית מדרשו בעיה"ק ירושלים| בעצרת נשאו דברים, בנו מ"מ האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, ועוד רבנים ומשפיעים שזכו להסתובב בחצרו ולהנות מבאר מים החיים בחיים חיותו עלי אדמות (חסידים)
בלבבות מעורבים ברגש, התאספו כלל חסידי קרעטשניף סיגעט בארה"ק, לאמירת הסליחות הראשונות ברוב עם הדרת מלך, עם מורם ורבם, האדמו"ר החדש שעלה זה עתה לכהן על כס ההנהגה, בהיכל בית המדרש של החסידות בירושלים | האדמו"ר ירד לפני התיבה עטוף בטלית, ולבוש בגרביים לבנות כמנהג אדמו"רי החסידות, ועורר את הקהל עם הנוסח המלבב מדור דור שקיבל מאבותיו הק' למעלה בקודש (חסידים)
עם עלותו לכהן פאר על כס אבותיו הק' למעלה בקודש, פקד האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט את בתי האדמו"רים והרבנים בעיה"ק ירושלים, לבקש ברכתם על העול הכבד שהוטל על כתפיו בהנהגת העדה הק' שנותרה כצאן בלי רועה לאחר הסתלקותו של אביו האדמו"ר זצ"ל לשמי מרום | אל האדמו"ר התלוו סגל המשמשים בקודש שזכו לשמש אצל אביו | מ.א. נוימן הצטרף לביקורים ומגיש תיעוד (חסידים)