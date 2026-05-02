חסידי קרעטשניף סיגעט יציינו הערב (מוצאי שבת) ומחר את יום ההילולא ה-20 של האדמו"ר מקרעטשניף זצ"ל. נכדו הגדול, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט יערוך הערב, בשעה 22:30, את השולחן הטהור בשילוב סעודת מלווה מלכה וסיום הש"ס שנלמד על ידי קהל החסידים לעילוי נשמתו של בעל ההילולא. הטיש יתקיים בהיכל בית המדרש של חסידות זוועהיל, ברחוב האדמו"ר מזוועהיל 9 בירושלים.
מחר, יום ראשון, יתפלל האדמו"ר תפילת שחרית חגיגית בשעה 9:00 בבוקר, שלאחריה יערך מעמד סיום משניות ו"לחיים טיש".
בשעות הצהריים יעלה האדמו"ר בראש קהל חסידיו אל הציון הקדוש במרומי הר הזיתים, שם יעתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט.
