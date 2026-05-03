הראשון שהצטרף לחוסן לישראל - עוזב: יצטרף לבנט או ירוץ לבד?

ח"כ חילי טרופר הודיע הבוקר (ראשון) ליו"ר מפלגת כחול לבן בני גנץ על החלטתו לסיים את דרכו במפלגה. השיחה בין השניים התנהלה בטון מכבד, כאשר שני הצדדים הביעו הערכה הדדית על השותפות והאמונה בדרך המשותפת שעברו יחד.

על פי הנמסר, גנץ וטרופר הביעו תקווה שכל אחד מהם ימשיך לתרום למדינה בדרכו. המהלך מגיע על רקע התסיסה הפוליטית בזירה, כאשר בעוד פחות מ-180 ימים בלבד יצעדו מיליוני ישראלים לקלפיות לבחירות לכנסת ה-26.

"היום אני עוזב בית"

בהודעתו כתב טרופר:"היום גם אני עוזב בית. זה פחות הירואי ואני כמובן לא יוצא לסכן את חיי כמו הלוחמים הגיבורים, אבל גם אני עוזב מקום שהיה עבורי בית פוליטי, כדי להמשיך, להשפיע ולשרת את ישראל".

"לא קל לזוז ממקום שהיה ביתך, אבל עכשיו זה לא זמן לנעים ולקל. עכשיו זמן לשאול מה המדינה צריכה וכיצד אוכל לתרום לה בצורה הכי אפקטיבית".

חבר הכנסת ציין כי לדעתו אין לו יותר מה להשפיע מתוך מפלגת 'כחול לבן', "המעשה הפוליטי הוא שילוב בין תפיסת עולם לבין פרגמטיות. המדינה היא המטרה, האמצעים נבחנים על פי האפקטיביות שלהם. לצערי, בכחול לבן לא אוכל להגשים את תפיסת העולם שלי".

הוא הודה ליו"ר המפלגה ולחבריה, וציין כי עדיין לא ברור להיכן ילך "אני עוזב את כחול לבן בהערכה ובהכרת תודה לבני גנץ שתרם עשרות שנים למען המדינה, שסיכן את חייו שוב ושוב ושיש לו זכויות אין ספור. הייתי איתו בחדרים בהם ראיתי את תרומתו בהצלת המדינה. תודה עמוקה גם לכל החברים האחרים - פנינה, מיכאל, אלון, איתן, יעל וכל הצוותים, הם חברים טובים ואני מקווה שישארו כאלה".

"לאן אני הולך? אחליט בשבועות הבאים וברור לי שהשיקול המכריע יהיה: למקום ולדרך בהם אוכל לתרום את חלקי באופן האפקטיבי ביותר למען עם ישראל. ההחלטה לעזוב היא החלטה ראשונה, ואדע לקבל החלטות נוספות בתקופה הבאה".

"בשבועות הקרובים אפגש עם כל מי שבעיני טוב שיהיה חלק מהבניה המחודשת של הנהגת המדינה, ובהמשך אחליט על התצורה הפוליטית הנכונה בעיני".