המזרח התיכון על סף פיצוץ: בצה"ל נערכים לאפשרות של תקיפה אמריקנית באיראן, מתוך הבנה שאם המצור הכלכלי והסגר הימי לא יביאו להסכם - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עשוי לתקוף.

על פי הדיווח הערב (מוצאי שבת) בחדשות 12, בישראל לא יודעים אם ארה"ב מתכננת מהלך מוגבל באזור הורמוז או תקיפה נרחבת, אך יש הבנה שתקיפה בכל היקף תביא לתגובה איראנית נגד ישראל.

במקביל, הנזק של המצור הימי כבר החל, כאשר המשטר האיראני החל לצמצם את היקפי הפקת הנפט במדינה בעקבות השפעות המצור הימי שאוכפת ארה״ב על נמליה מזה 20 ימים, כך דווח היום בבלומברג מפי גורם איראני בכיר.

עוד מציין בלומברג כי טהרן מקצצת בתפוקה באופן יזום, כדי להקדים את גבול הקיבולת ולא להמתין למילוי מלא של המכלים. בעיתון מציינים כי מהנדסי הנפט האיראנים למדו כיצד להשבית בארות מבלי לגרום להן נזק קבוע ולחדש את הפקתן במהירות, זאת לאור שנים של פעילות תחת סנקציות ושיבושים.

אתמול דיווח האתר "אקסיוס" כי לפי הערכת הפנטגון, המצור הימי גרם לאיראן עד כה להפסד של כ-4.8 מיליארד דולר בהכנסות מייצוא נפט. בנוסף, 31 מכליות עמוסות ב-53 מיליון חביות נפט איראני תקועות במפרץ ושתי ספינות נתפסו. פיקוד מרכז האמריקני (סנטקום) הודיע היום כי מאז הוטל המצור ב-13 באפריל הוא הסיט 48 כלי שיט שניסו לחצות אותו.