העבודות במירון ( צילום: מ. אדלר )

בעקבות ההחלטה על החמרה משמעתית של ההגבלות במירון והודעת המשטרה הבוקר (ראשון) על ביטול אירועי ההילולה, גובש בשעות האחרונות מתווה מצומצם שנועד לשמר ככל האפשר את מסורת הילולת הרשב"י בל"ג בעומר.

המתווה, שהועבר לאישור הגורמים הרלוונטיים, מבוסס על נקודת מוצא עובדתית שבמתחם מירון נמצאים כבר כעת אלפי אנשים בהיתר, ויש לנהל את הקהל במקום בצורה מסודרת ובטוחה. על פי הטיוטה שגובשה, יתקיימו שלוש הדלקות מרכזיות לשימור המסורת: ההדלקה המרכזית של האדמו"ר מבאיאן מטעם החסידים, ההדלקה המסורתית של עדות המזרח על ידי הגרש"מ עמאר, וההדלקה המסורתית על ידי רבני הציונות הדתית. בכל הדלקה ישתתפו עד 200 איש, כאשר הגעתם למקום תאורגן על ידי הקהילה המדליקה.

מראות ההכנות במירון ( צילום: א. אייזנבאך )

ההדלקות יתקיימו בשעות הערב של יום שני, ליל ההילולה, ויופעל שידור חי מההדלקות ומחצר הציון. הקהילות המדליקות יתבקשו לתת ייצוג לכלל רבני קהילות ישראל אשר להן מסורת הדלקה במירון, כך שתישמר המסורת הרחבה למרות המגבלות.

במקביל, במטרה לנהל בבטחה את הקהל שכבר נמצא במירון בהיתר, יופעלו שבעה מתחמים: אזור הציון, מתחם בני עקיבא, מתחם הרב בניהו שמואלי, מתחם הרב אבוחצירא, מתחם נוחות שזיפרון, מתחם אור הרשב"י ומתחם נוחות כניסה למירון. בחצר מערת הציון תפעל התזמורת המסורתית של ל"ג בעומר במירון, וסדרנים יפעלו בציון בדומה לשנים קודמות במטרה לאפשר למשתתפי ההילולה להתפלל בבטחה במקום.

יהודי מבוגר מוטל על אדמת מירון בשנת תשפ"ד ( צילום: רשתות חברתיות )

עם זאת, המתווה מבהיר כי למרבה הצער לא תתאפשר הגעה למירון כלל, לא על ידי רכבים פרטיים ולא על ידי אוטובוסים, כולל רבנים ואישי ציבור. המשטרה כבר החלה לחסום את הצירים המובילים למירון, כפי שדווח באתר 'בבלי', והודיעה על אפס סובלנות לניסיונות הגעה.

המתווה כפוף להגבלות פיקוד העורף והנחיות משטרת ישראל, ויפעל רק בכפוף לכך שיישמר הסדר הציבורי במתחם מירון וכל עוד יתאפשר ניהולו באופן אזרחי. כידוע, ההחלטה על ההגבלות התקבלה בתיאום עם ראש הממשלה לאור המצב הביטחוני והחשש מירי של חיזבאללה למירון.

מירון תשפ"ד ( צילום: דוד כהן - פלאש 90 )

יצוין כי על פי הערכות, כ-20,000 אנשים שהו במירון במהלך השבת, למרות שהמקום לא הוכרז כשטח צבאי סגור. המתווה שגובש מנסה לאזן בין הצורך לשמור על הביטחון והבטיחות לבין הרצון לאפשר קיום המסורת ככל הניתן בנסיבות המורכבות.

בקרב חלק מהציבור, כפי שדווח קודם לכן, נשמעות קריאות שלא להשלים עם ההגבלות ולנסות להגיע למירון בכל דרך. עם זאת, הגורמים המעורבים בגיבוש המתווה קוראים לציבור להישמע להנחיות ולאפשר קיום מסודר של המסורת במסגרת המותרת. עדכונים נוספים יפורסמו ככל שהמתווה יאושר באופן סופי.