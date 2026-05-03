בבלי
צרות מבית

רוחות וייטנאם: 61% מהאמריקאים קובעים - המלחמה באיראן הייתה טעות

61% מהאמריקאים קובעים כי המלחמה באיראן היא כישלון היסטורי, נתון שהגיע לשפל של מלחמת וייטנאם בתוך חודשיים בלבד | בעוד שמחירי הדלק מזנקים וחשש ממיתון אופף את ארה"ב, אפילו בסיס התמיכה של טראמפ נסדק כאשר רוב מצביעיו מאשימים את הנשיא ישירות ביוקר המחיה הגואה (חדשות בעולם)

טראמפ (צילום: שאטרסטוק )

סקר חדש של הוושינגטון פוסט-ABC-איפסוס חושף כי 61% מהאמריקאים מגדירים את המערכה הצבאית ב כ"טעות". מדובר בשפל פופולריות דרמטי שהגיע בתוך חודשיים בלבד לרמות שנרשמו במלחמות עיראק ווייטנאם רק לאחר שנים של לחימה, וזאת למרות שמספר האבדות האמריקאיות עומד כעת על 13 חללים, נתון נמוך משמעותית מעימותי העבר.

השחיקה בתמיכה נובעת במידה רבה מהשלכות כלכליות: 60% מהציבור חוששים שהמלחמה תוביל למיתון, ו-55% מהמצביעים הרפובליקנים מאשימים את ישירות בזינוק במחירי הדלק. בעוד שטראמפ הצהיר כי הוא מוכן לספוג מחיר כלכלי קצר מועד כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני, הציבור נותר סקפטי; 65% מהאמריקאים אינם מאמינים שהסכם עתידי אכן ישיג יעד זה.

לצד ההתנגדות הכללית, הקיטוב הפוליטי נותר עז: 79% מהרפובליקנים עדיין תומכים בהחלטה לצאת למערכה, בעוד ש-76% מהדמוקרטים מוכנים להתפשר על הסכם שלום פחות מיטבי כדי לסיימה. בתוך הממשל, סגן הנשיא ג'יי-די ואנס הודה כי הוא מוטרד מהתדלדלות מאגרי התחמושת, בזמן שנתוני הסקר מראים כי 40% מהאמריקאים מרגישים שמצבם הכלכלי הורע מאז כניסת הנשיא לתפקידו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר