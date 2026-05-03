סקר חדש של הוושינגטון פוסט-ABC-איפסוס חושף כי 61% מהאמריקאים מגדירים את המערכה הצבאית באיראן כ"טעות". מדובר בשפל פופולריות דרמטי שהגיע בתוך חודשיים בלבד לרמות שנרשמו במלחמות עיראק ווייטנאם רק לאחר שנים של לחימה, וזאת למרות שמספר האבדות האמריקאיות עומד כעת על 13 חללים, נתון נמוך משמעותית מעימותי העבר.

השחיקה בתמיכה נובעת במידה רבה מהשלכות כלכליות: 60% מהציבור חוששים שהמלחמה תוביל למיתון, ו-55% מהמצביעים הרפובליקנים מאשימים את הנשיא טראמפ ישירות בזינוק במחירי הדלק. בעוד שטראמפ הצהיר כי הוא מוכן לספוג מחיר כלכלי קצר מועד כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני, הציבור נותר סקפטי; 65% מהאמריקאים אינם מאמינים שהסכם עתידי אכן ישיג יעד זה.

לצד ההתנגדות הכללית, הקיטוב הפוליטי נותר עז: 79% מהרפובליקנים עדיין תומכים בהחלטה לצאת למערכה, בעוד ש-76% מהדמוקרטים מוכנים להתפשר על הסכם שלום פחות מיטבי כדי לסיימה. בתוך הממשל, סגן הנשיא ג'יי-די ואנס הודה כי הוא מוטרד מהתדלדלות מאגרי התחמושת, בזמן שנתוני הסקר מראים כי 40% מהאמריקאים מרגישים שמצבם הכלכלי הורע מאז כניסת הנשיא לתפקידו.