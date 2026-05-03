בבלי
סוס טרויאני?

ארמון מעופף במימון קטארי: 'בואינג 747' של טראמפ בדרך ל'אייר פורס 1'

המטוס המלכותי שקיבלה ארה"ב במתנה מקטאר עובר את הליטושים האחרונים וצפוי להפוך ל"אייר פורס 1" הזמני כבר בקיץ | בואו להציץ לתוך ה-747 המפואר שמעורר סערה פוליטית וביטחונית בוושינגטון (בעולם)

טארמפ והמטוס הקטארי (צילום: הבית הלבן -רשתות חברתיות)

חיל האוויר האמריקני הודיע כי מטוס הבואינג 747, שהוענק במתנה לנשיא על ידי קטאר, סיים את סדרת ניסויי הטיסה והשיפוצים שלו. המטוס, ששוויו מוערך בכ-400 מיליון דולר, עובר בימים אלו צביעה מחדש בצבעי אדום, לבן וכחול כהה, וצפוי להיכנס לשימוש רשמי כ"אייר פורס 1" במהלך הקיץ הקרוב.

למרות השקעה שחצתה את רף מיליארד הדולר בהתאמות ביטחוניות, חלק נכבד מהעיצוב הפנימי המפואר של משפחת המלוכה הקטארית יישאר במקומו. המטוס, שתואר כ"ארמון בשחקים", כולל ספות קטיפה, ספריות מדומות ומושבי עור יוקרתיים. חיל האוויר הבהיר כי עיקר התקציב הופנה למערכות הגנה וקשר ולא לאסתטיקה, אך המותרות שנותרו מאחור ממשיכות לעורר תהיות.

קבלת המטוס עוררה שאלות משפטיות ואתיות כבדות משקל, במיוחד סביב "סעיף התגמולים" בחוקה האמריקנית האוסר על פקידי ממשל לקבל מתנות ממדינות זרות. טראמפ מצידו הגן על המהלך וטען כי מדובר בחיסכון משמעותי בכספי המסים, שכן המטוס ישמש כ"גשר" עד להגעת המטוסים החדשים של בואינג בשנת 2028. הוא הוסיף כי עם סיום כהונתו, המטוס יועבר לספריה נשיאותית ויהפוך למוצג מוזיאוני, בדומה למטוסו של הנשיא רונלד רייגן.

אתגרים ביטחוניים

מעבר להיבט הפוליטי, מומחי ביטחון הביעו חשש מהשימוש במטוס שנתרם על ידי מעצמה זרה עבור כלי הטיס הרגיש ביותר בעולם. בעוד שמטוסי ה"אייר פורס 1" המקוריים נבנו מאפס עם עמידות לפיצוץ גרעיני ואמצעי נגד טילים, לא ברור אילו מהיכולות הללו הוטמעו במטוס הקטארי לשעבר. בינתיים, הנשיא טראמפ, שהתלונן בעבר כי המטוסים הנוכחיים בני ה-40 פחות מרשימים מאלו של מנהיגים ערבים, מחכה בקוצר רוח לעלות על הטיסה הראשונה ב"ארמון" החדש שלו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר