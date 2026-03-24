כחלק ממאמץ הרכש והשינוע לתמיכה בהתפתחות הלחימה באיראן ובלבנון, כ-50 מטוסי מטען עם מעל ל-1,000 טונות של אמל"ח, ציוד צבאי וחימושים מסוגים שונים הונחתו בישראל בעשרת הימים האחרונים והועברו לשימוש צה"ל | תיעוד (צבא)
מה שהתחיל כוויכוח טכני על התקנת אינטרנט במטוסים, הידרדר במהירות למלחמה חזיתית בין שניים מהמנהלים הבוטים והצבעוניים בעולם | כעת, אילון מאסק מעלה את ההימור ותוהה בקול רם: האם הגיע הזמן לקנות את החברה ו"להחזיר ריין לתפקיד המנכ"ל"? (חדשות בעולם)
יעקב אבינו, ירד למצרים בעקבות בצורת קשה שאיימה על קיום האנושות • אלפי שנים אחרי, האנושות מנסה "לפרוץ" את מנעול הגשם בעזרת מטוסים וכימיקלים • מהמיליארדים של סין, דרך תיאוריות הקונספירציה באיראן ועד להחלטה המפתיעה של ישראל • במה המוח האנושי יכול לשלוט ומה נותר מחוץ לתחום בשבילנו? (מגזין בבלי)
יריד האוויר הדו‑שנתי בדובאי נפתח והפך לזירת תצוגה מרתקת של כוח צבאי ועסקאות ענק. ביום הפתיחה בלט סיורו של נשיא איחוד האמירויות, שייח' מוחמד בן זאיד, בביתן הרוסי, כשהוא בוחן מקרוב את מטוס הקרב החמקן Su‑57E (העולם הערבי)
13 מטוסים שעלו בלהבות, ובסך הכל 41 כלי טיס שנפגעו ברמה כזו או אחרת - זו התוצאה של התקיפה המשמעותית ביותר של אוקראינה על רוסיה מתחילת המלחמה, וכלשון בכיר אוקראיני: הכי הרבה מטוסים רוסיים שנהרסו ביום בודד | מבצע "קורי עכביש" של ארגון הביון האוקראיני SBU עשה כותרות בעולם כולו, בזמן שגם מנהיגים מערביים שיבחו את המבצע יוצא הדופן ואת החשיבה מחוץ לקופסא | כך זה התנהל - ואלו המשמעויות מאחורי "קורי עכביש" (מגזין כיכר)