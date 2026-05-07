אין מקום לזייפנים: הדרכון הלטבי הפך ליצירת אומנות מרהיבה 

הדרכון הלטבי הוא הרבה מעבר למסמך נסיעה רשמי. לראשונה בתולדות המדינה, לכל עמוד בדרכון יש עיצוב ייחודי ושונה, המבוסס על הטבע הלטבי לאורך כל עונות השנה. העיצוב כולל אלמנטים לאומיים כמו סמל המדינה, הדגל וההמנון, כאשר המוטיב המאחד הוא העגורים ציפורים נודדות המסמלות עזיבה ושיבה הביתה.

ההפתעה האמיתית מתגלה כאשר מניחים את הדרכון תחת תאורת אולטרה-סגול (UV). דפי הדרכון הופכים ליצירת אמנות חיה: הדפסים סמויים של נופים לטביים מורכבים מופיעים על דף הנתונים ודפי הוויזה, מה שהופך את הדרכון לאחד היפים והמרשימים בעולם.

מעבר ליופי הוויזואלי, מדובר בפתרון אבטחה חדשני נגד זיופים. הדרכון משלב אלמנטים טכנולוגיים מתוחכמים, בהם שימוש בדיו אופטי משתנה המציג עלה אלון שמשנה את גווניו מזוויות שונות, ותמונת בעל הדרכון החרוטה בתוך חלון שקוף ייחודי.

בנוסף, טכנולוגיית הדפסה מתקדמת מציגה את תמונת המחזיק ואת פרטיו האישיים בצורה ברורה ומאובטחת יותר. הדרכון גם מדגיש את המגוון הגיאוגרפי של לטביה, ומשלב איורים של 20 מיני ציפורים מקומיות, שצולמו על ידי הצלם אנדריס אגליטיס.

מיירה רוזה, ראש רשות האוכלוסין וההגירה בלטביה, סיכמה זאת היטב: "בנסיעה לחו"ל עם הדרכון החדש, כל אחד מאיתנו לוקח איתו חלק מהטבע הלטבי בתוך מסמך בטוח ואמין". עלות הנפקת הדרכון החדש עומדת על 34 אירו במסלול רגיל, ו-60 אירו להנפקה מזורזת תוך יומיים.