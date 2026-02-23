בשיחה דרמטית על סיפון המטוס הנשיאותי, חשף דונלד טראמפ את עוצמת ההיערכות הצבאית מול איראן: "אם יסטו מהקו – נפעל בקלות גדולה יותר מבעבר". בתוך כך, הנשיא מאשר כי פוטין כבר התחייב למיליארד דולר עבור מועצת השלום, ומבטל בבוז את הזמנתו של ראש ממשלת קנדה: "מועצה יוקרתית מדי עבורו" ( מדיני, בעולם)
במה שנראה כעימות חסר תקדים בין אירופה לארה"ב שעלול לגלוש לבסוף לאופי צבאי, נשיא צרפת עמנואל מקרון דרש היום לקיים תרגיל של נאט"ו בגרינלנד | האם ארה"ב, חברה עצמה בנאט"ו תוזמן לתרגיל שנועד לאיים עליה? (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל הלילה במטוסו האישי אודות בדיקת MRI שביצע באוקטובר האחרון, והחל בתקיפת העיתונאים ששאלו את השאלה | הוא הבהיר שלא מדובר בבדיקת מוחו שלטענתו מתפקד "מצוין", ואף הבהיר לעיתונאיות שהן לא היו עוברות את אותו מבחן בהצלחה | "אתם רשת כושלת", אמר טראמפ לעיתונאית ששוחחה אתו (בעולם)
נשיא ארה"ב טראמפ ערך הערב פסגה מאולתרת וחריגה למדי עם אמיר קטאר על גבי מטוס ה"אייר פורס 1", במהלך עצירת תדלוק בדוחא | טראמפ החמיא לאמיר והגדיר אותו כ"אחד מהמנהיגים הגדולים בעולם, לא רק במזרח התיכון. הוא אהוב ומכובד על ידי המדינה שלו" | לעיתונאים אמר כי בקרוב" יוצב כוח אחר ברצועת עזה. לדבריו, "אם יהיה צורך, גם קטאר תשלח כוחות" (מדיני)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מקיים בימים אלו ביקור ממלכתי בבריטניה, בהזמנה מיוחדת ונדירה של המלך צ'ארלס | הנשיא מביא עימו ציוד צבאי כבד בשווי מיליארדי דולרים כולל "הבית לבן מעופף", הלא הוא ה'איר פורס 1', מסוקים, וגם כמובן את שני רכבי הקדילאק המשוריינים הנושאים את השם: "החיה" (בעולם)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפך הלילה (בין ראשון לשני) למושא ללעג וקלס בפי גולשים רבים ברשתות החברתיות בארצות הברית, לאחר שהתפרסם תיעוד בו הוא נראה מועד וכמעט נופל, במהלך עלייתו למטוס הנשיאותי האייר פורס 1 | צפו בתיעוד (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר הלילה כי הוא אכן צפוי לקבל בקרוב מטוס נשיאותי ממדינת קטאר, והגיב לביקורת הגדולה בארה"ב על הפרשייה החדשה | המטוס בשווי 400 מיליון דולר, צפוי להיות מוענק לנשיא האמריקני במהלך נסיעתו למזרח התיכון השבוע (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר איום לעבר חמאס בעקבות המצב הקשה בו היו שלושת החטופים ששוחררו בשבת | הנשיא טראמפ הבהיר כי ארה"ב לא תסבול את המצב הזה זמן רב, ואמר שאין שום הצדקה להרעבה שעברו החטופים | טראמפ חזר גם על תוכניתו ליישב מחדש את עזה לאחר עקירת הפלסטינים (חדשות, מדיני)