שישה מוסדות חינוך חרדיים בבית שמש נבחרו להשתתף ביוזמה חינוכית חדשה, במסגרתה יוענקו לתלמידים כלים מדעיים וטכנולוגיים מתקדמים, כשהכול מותאם באופן מלא לאופי התורני והרוחני של המוסדות.

היוזמה, שפרטיה פורסמו על ידי משרד החינוך ועיריית בית שמש, מבוססת על שיתוף פעולה בין העירייה, המחוז החרדי במשרד החינוך ומכון דוידסון לחינוך מדעי – הגוף החינוכי של מכון ויצמן למדע. המהלך נועד להנגיש חינוך מדעי וטכנולוגי לציבור החרדי.

המוסדות שנבחרו בקול הקורא העירוני יקבלו משאבים נרחבים, ליווי פדגוגי והדרכה מקצועית מצד חוקרי ומומחי מכון דוידסון. מטרת התכנית היא לאפשר רמה גבוהה של למידה מדעית וטכנולוגית, כאשר התכנים מותאמים באופן מוחלט לאופי ולצביון התורני של כל מוסד ומוסד.

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נקודת מפתח בתכנית היא ההתאמה הפרטנית לציבור החרדי. התכנים המדעיים והטכנולוגיים ישולבו באופן הרמוני עם הערכים והחינוך התורני, כך שהמצוינות המדעית תלך בצוותא עם החינוך ליראת שמים.

בין המוסדות הזוכים נמנה בית הספר לבנות "בית יעקב – נצח ישראל". מנהלת בית הספר, חני גרגל, אמרה על כך: "החיבור לתוכנית ה-STEM הוא ביטוי לתפיסה חינוכית מתחדשת, המעניקה לתלמידות את כלי המחר ברמה הגבוהה ביותר. המהלך מוכיח כי מצוינות מדעית וטכנולוגית צועדת יד ביד עם חינוך תורני וערכים".

שר החינוך, יואב קיש, התייחס להשקת התכנית וציין כי מדובר בצעד משמעותי בהנגשת לימודי מדע וטכנולוגיה מתקדמים לכלל חלקי החברה בישראל. לדבריו, התכנית מוכיחה כי ניתן לשלב מצוינות מדעית-טכנולוגית לצד שמירה קפדנית על אורח החיים החרדי.

"משרד החינוך ימשיך להשקיע במתן כלים מתקדמים לדור העתיד בכלל המגזרים", טען השר.