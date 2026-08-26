סיעת ש"ס פרסמה היום (יום רביעי) תגובה חריפה לדבריו של נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, שהשמיע במהלך דיון בבג"ץ. השופט עמית טען בדיון כי "אחוז נכבד של האוכלוסייה החרדית מחזיק בשני טלפונים - אחד כשר להתהדר, ואחד אמיתי, טלפון חכם יותר".

בהודעת הסיעה נכתב: "דברי הלעג החצופים של נשיא העליון השופט עמית כלפי מחזיקי הטלפונים הכשרים מבטאים יהירות וניתוק מציבור ענק שבוחר לגדל את ילדיו באקלים מוגן וטהור".

דבריו של השופט עמית נאמרו במסגרת דיון בעתירה שהוגשה על ידי לובי 99 ועמותת הצלחה, באמצעות עו"ד אלעד מן. העתירה מכוונת נגד החלטה המאפשרת לתחנות רדיו אזוריות לשדר מעבר לגבולות האזורים שנקבעו להן במקור. במהלך הדיון הוסיף השופט עמית והעיר: "הרבה פעמים, מי שיש טלפון כשר בכיס אחד, יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני".

העתירה עצמה עוסקת בהחלטות שקיבלה מועצת הרשות השנייה, ובהחלטת שר התקשורת שלמה קרעי להרחבת אזורי השידור של התחנות, תוך שימוש בסמכות החירום הקבועה בסעיף 13א לחוק התקשורת. העותרים מבקשים לבטל החלטות מועצת הרשות השנייה מהתאריכים 1.3.2026 ו-30.6.2026, וכן את החלטת השר מיום 11.5.2026.