מודיעין עילית: שנאי חדש הותקן תוך יממה מהסיור המשותף

שנאי חדש במודיעין עילית ( צילום: חברת חשמל )

תוך יממה בלבד מאז הסיור המשותף שערכו אתמול (שני) בכירי חברת החשמל ונציגי עיריית מודיעין עילית באזורי העומס בעיר, הותקן היום (שלישי) שנאי נוסף בשכונת אחוזת ברכפלד. הפעולה המהירה באה בעקבות סדרת תקלות שחזרו על עצמן בשבועות האחרונים והותירו אלפי משפחות ללא חשמל בשבתות.

השנאי החדש הוצב במטרה להרחיב את כושר אספקת החשמל באזור ולהתמודד עם העומסים הכבדים שנוצרו בשכונה. העבודות בוצעו מבלי להפסיק את זרימת החשמל לתושבים, כאשר נציגי העירייה וחברת החשמל הגיעו למקום כדי לפקח על ביצוע העבודות.

שנאי חדש במודיעין עילית ( צילום: חברת חשמל )

בסיור שנערך אתמול נבדקו נקודות העומס השונות ברחבי העיר, ובמהלכו התגלו פיצולי דירות וחיבורי חשמל בלתי חוקיים שלא דווחו לחברת החשמל. חיבורים אלה יוצרים עומס כבד על מערכת החשמל ועלולים לגרום להפסקות נוספות. לקראת מחאת 'הפלג': משטרת ישראל נערכת בכוחות מתוגברים משה כץ | 24.08.26 עצרת סליחות המונית בחיפה: המגיד המפורסם עורר את הקהל חיים כהן | 24.08.26 במקביל להתקנת השנאי, העירייה תפעל להסרת מבנים שהוקמו בסמוך לתחנת החשמל וחוסמים את פתחי האוורור שלה, דבר העלול לפגוע בתפקודה התקין. אלי ילוז, מנהל מרחב איילון בחברת החשמל, מסר: "השנאי הנוסף הותקן כבר היום, כפי שסוכם בסיור המשותף. נמשיך לקדם יחד עם העירייה את יתר הצעדים הנדרשים, הן להסרת החסמים הקיימים והן לפיתוח תשתיות נוספות, במטרה לשפר את אמינות אספקת החשמל לטובת תושבי העיר".

בכירי חברת החשמל במודיעין עילית ( צילום: חברת החשמל )

תכניות ארוכות טווח לחיזוק רשת החשמל

במקביל לפתרון המיידי, חברת החשמל מקדמת הוספת קו מתח גבוה להזנת מודיעין עילית, שנועד לחזק את רשת החשמל בעיר ולספק מענה לגידול בביקושים. כמו כן סוכם כי חברת החשמל והעירייה יפעלו לאיתור שטחים מתאימים להקמת תחנות חשמל נוספות בעיר, כחלק מהיערכות לטווח ארוך לצריכת החשמל ההולכת וגדלה.

הצעדים המהירים מגיעים לאחר שבסוף השבוע האחרון נרשמו הפסקות חשמל נרחבות במודיעין עילית, כאשר אלפי תושבים נותרו ללא חשמל בערב שבת ובמהלך השבת עצמה. בחלקים מהעיר, החשמל חזר רק כשעה לאחר כניסת השבת, כאשר משפחות רבות נאלצו להתמודד עם קושי רב בהכנות לשבת.

תושבים מספרים על הקשיים: "הייתה לנו הפסקת חשמל מהשעה ארבע אחר הצהריים, נשארנו בלי הרבה אוכל שלא הספקנו לבשל והשבת נכנסה במצב רוח קודר, בשל כך שלא היה לנו מנה עיקרית וחמין". האירוע מצטרף לשרשרת תקלות חוזרות שנרשמו בעיר בתקופה האחרונה, כאשר גם בשבת הקודמת נותרו אלפים ללא חשמל במשך שעות ארוכות.