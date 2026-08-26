אי-ודאות כבדה שוררת במערכת החינוך העירונית בבני ברק לקראת פתיחת שנת הלימודים ה'תשפ"ז. כ-1,200 סייעות ותומכות חינוך – רפואיות, פדגוגיות וצמודות – ניצבות בפני שינוי דרמטי במתכונת העסקתן, כאשר העירייה בוחנת העברתן מהעסקה ישירה להעסקה קבלנית באמצעות עמותות החינוך.
במקביל, הורי הילדים מציינים בשיחות עם 'בבלי' כי עלו הצעות לבטל את הסייעת הייעודית, ולהעביר את האחריות הרפואית וההשגחה לסייעת הרגילה של הגן תמורת תוספת שכר קטנה.
המהלך, שטרם התגבש להחלטה סופית, מעורר דאגה עמוקה בקרב אלפי הורים לילדים המתמודדים עם אלרגיות מסכנות חיים ומחלות כרוניות. במקביל, ועד העובדים והסתדרות המעו"ף מתכוננים להליך משפטי נגד מה שהם מכנים "מחטף של חודש אוגוסט".
"הבת שלי לא יודעת לשאול אם אוכל חלבי"
אם לילדה המאובחנת כאלרגית ברמה מסכנת חיים לחלב תיארה בשיחה עם מערכת 'בבלי' את המצוקה: "הבת שלי שאלרגית לחלב ברמה מסכנת חיים. היא לא יודעת לשאול אם אוכל הוא חלבי או לא. שלחתי את כל המסמכים הרפואיים הנדרשים, קיבלתי אישור זכאות רשמי ממשרד החינוך לסייעת רפואית צמודה, וכל הקיץ כשאני פונה לעירייה לשאול מי תהיה הסייעת שתשמור על החיים שלה – ואפילו ביקשתי להמשיך עם הסייעת הקבועה משנה שעברה – אני מקבלת תשובה מעורפלת אחת: 'כשיהיה עדכון – נעדכן'. זה לא נורמלי! לו הייתי יודעת מראש, הייתי נלחמת להשאיר אותה עוד שנה בבית".
אם נוספת הביעה התנגדות נחרצת להצעות להעברת הטיפול לסייעות כלליות או לפיצול סייעת אחת בין מספר ילדים: "סייעת רפואית היא לא מותרות ולא פטור מתור. תפקידה לזהות התקף אנפילקטי בזמן, למנוע הכנסת אלרגנים לגן ולהזריק אפיפן בשעת חירום. להעביר את האחריות הזו לסייעת הגן הרגילה בתמורה לתוספת שכר קטנה, או לחלק סייעת אחת בין כמה ילדים שנמצאים בכיתות וחללים שונים – זו הפקרות ופיקוח נפש ממש. הסייעת נמצאת עם הילד לאורך כל היום, מכירה אותו ויודעת לזהות שינויים במצבו. איך אפשר להתחלק במקרי חירום מקבילים?".
ועד העובדים: "מחטף של חודש אוגוסט"
ועד עובדי עיריית בני ברק והסתדרות המעו"ף במרחב רמת גן-בני ברק פרסמו גילוי דעת רשמי בחתימת נחמיה שקדי, יו"ר ועד העובדים, ועופר ימין, סגן יו"ר ההסתדרות במרחב. במסמך נכתב: "כידוע לכן, היה ניסיון של העירייה להפסקת עבודת תומכות החינוך הצמודות והרפואיות באשר הן, הן על ידי הפסקת עבודה והן על ידי העברה לעמותות וכל מיני ניסיונות ניוד. ועד העובדים וההסתדרות פנו לעירייה בהודעה כי מדובר במהלכים לא חוקיים וכי בכוונתנו לפנות לצוו מניעה".
הארגון הנחה את העובדות לפנות למנהלות שלהן בעירייה ולברר מה קורה עם השיבוץ וההעסקה שלהן בשנת הלימודים הקרובה, תוך איסוף ראיות לקראת הליך משפטי אפשרי.
העמדה המשפטית: "פגיעה בזכויות סוציאליות"
בפנייה רשמית לראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, טען בא כוחם של הסתדרות המעו"ף וועד העובדים, עו"ד אלעד מורג, כי המהלך להעברת עובדות לעמותות החינוך נודע לארגון מפי העובדות, ללא תיאום, משא ומתן או היוועצות כנדרש בחוק. עו"ד מורג הגדיר זאת כ"מחטף של חודש אוגוסט", שמטרתו להעמיד את ארגון העובדים ואת בית הדין לעבודה בפני עובדה מוגמרת, תוך פגיעה בזכויות הסוציאליות המעוגנות בהסכם הקיבוצי.
יו"ר הסתדרות המעו"ף, עו"ד גיל בר-טל, הדגיש: "הסתדרות המעו"ף לא תאפשר לפטר את תומכות החינוך הצמודות, הרפואיות והפדגוגיות, המועסקות בעירייה כבר עשרות שנים, ולהעסיקן באמצעות עמותות ללא ביטחון תעסוקתי".
העירייה: "בוחנים אפשרויות בלבד"
יצויין כי היועץ המשפטי לעיריית בני ברק, עו"ד יעקב ראבד, דחה את הטענות על קבלת החלטה סופית וטען במכתב רשמי: "העירייה בוחנת מעת לעת אפשרויות שונות לעריכת שינויים ורה-ארגון במערכים השונים, לרבות במערך הסייעים הצמודים. נבקש להבהיר ולהדגיש כי בשלב זה מדובר בבחינת אפשרויות בלבד. טרם התקבלה כל החלטה סופית או מוגמרת בנוגע לשינוי במתכונת ההעסקה או להעברת האחריות למתן השירות באמצעות גורמים אחרים".
עו"ד ראבד הוסיף: "ככל שהעירייה תגבש החלטה עקרונית לקידום מהלך מסוג זה, היא תפעל בשקיפות מלאה ובהתאם לכללי מערכת יחסי העבודה הקיבוציים, לרבות תוך ניהול הידברות והיוועצות מול נציגות העובדים המוסמכת".
השיקולים הכלכליים מאחורי המהלך
משרד החינוך מתקצב את שכר הסייעות הרפואיות לפי תעריף שעתי קבוע, המכסה כ-70% מעלות ההעסקה הכוללת. העסקה ישירה של העירייה במסגרת הסכמי השלטון המקומי מחייבת אותה לממן מתקציבה כ-30% נוספים לטובת קרנות השתלמות, צבירת ותק, מענקי רפורמה, וכן שכר מלא בימי חופשות קיץ וחגים. העברת ההעסקה מגלגלת עלויות אלו לעמותה המפעילה.
בנוסף, מגבלות ההסכמים הקיבוציים מקשות על שינוי שיבוצים, שינוי תנאי תפקיד וסיום העסקה. העסקה דרך עמותות מעניקה להנהלות המוסדות גמישות תפעולית רחבה יותר.
מערכת 'בבלי' ממתינה לראות האם תפנה ההסתדרות לבית הדין לעבודה לצורך קבלת צו מניעה, או שתתקיים הידברות ישירה בין הצדדים. בינתיים, ההורים והעובדות נותרים בחוסר ודאות מלא לקראת פתיחת שנת הלימודים.
מעיריית בני ברק לא התקבלה תגובה עד לזמן פרסום הכתבה.
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