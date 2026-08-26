אי-ודאות כבדה שוררת במערכת החינוך העירונית בבני ברק לקראת פתיחת שנת הלימודים ה'תשפ"ז. כ-1,200 סייעות ותומכות חינוך – רפואיות, פדגוגיות וצמודות – ניצבות בפני שינוי דרמטי במתכונת העסקתן, כאשר העירייה בוחנת העברתן מהעסקה ישירה להעסקה קבלנית באמצעות עמותות החינוך.

במקביל, הורי הילדים מציינים בשיחות עם 'בבלי' כי עלו הצעות לבטל את הסייעת הייעודית, ולהעביר את האחריות הרפואית וההשגחה לסייעת הרגילה של הגן תמורת תוספת שכר קטנה.

המהלך, שטרם התגבש להחלטה סופית, מעורר דאגה עמוקה בקרב אלפי הורים לילדים המתמודדים עם אלרגיות מסכנות חיים ומחלות כרוניות. במקביל, ועד העובדים והסתדרות המעו"ף מתכוננים להליך משפטי נגד מה שהם מכנים "מחטף של חודש אוגוסט".

"הבת שלי לא יודעת לשאול אם אוכל חלבי"

20 שנה לקהילת סאטמר בירושלים בבלי | 25.08.26

אם לילדה המאובחנת כאלרגית ברמה מסכנת חיים לחלב תיארה בשיחה עם מערכת 'בבלי' את המצוקה: "הבת שלי שאלרגית לחלב ברמה מסכנת חיים. היא לא יודעת לשאול אם אוכל הוא חלבי או לא. שלחתי את כל המסמכים הרפואיים הנדרשים, קיבלתי אישור זכאות רשמי ממשרד החינוך לסייעת רפואית צמודה, וכל הקיץ כשאני פונה לעירייה לשאול מי תהיה הסייעת שתשמור על החיים שלה – ואפילו ביקשתי להמשיך עם הסייעת הקבועה משנה שעברה – אני מקבלת תשובה מעורפלת אחת: 'כשיהיה עדכון – נעדכן'. זה לא נורמלי! לו הייתי יודעת מראש, הייתי נלחמת להשאיר אותה עוד שנה בבית".

אם נוספת הביעה התנגדות נחרצת להצעות להעברת הטיפול לסייעות כלליות או לפיצול סייעת אחת בין מספר ילדים: "סייעת רפואית היא לא מותרות ולא פטור מתור. תפקידה לזהות התקף אנפילקטי בזמן, למנוע הכנסת אלרגנים לגן ולהזריק אפיפן בשעת חירום. להעביר את האחריות הזו לסייעת הגן הרגילה בתמורה לתוספת שכר קטנה, או לחלק סייעת אחת בין כמה ילדים שנמצאים בכיתות וחללים שונים – זו הפקרות ופיקוח נפש ממש. הסייעת נמצאת עם הילד לאורך כל היום, מכירה אותו ויודעת לזהות שינויים במצבו. איך אפשר להתחלק במקרי חירום מקבילים?".

ועד העובדים: "מחטף של חודש אוגוסט"

ועד עובדי עיריית בני ברק והסתדרות המעו"ף במרחב רמת גן-בני ברק פרסמו גילוי דעת רשמי בחתימת נחמיה שקדי, יו"ר ועד העובדים, ועופר ימין, סגן יו"ר ההסתדרות במרחב. במסמך נכתב: "כידוע לכן, היה ניסיון של העירייה להפסקת עבודת תומכות החינוך הצמודות והרפואיות באשר הן, הן על ידי הפסקת עבודה והן על ידי העברה לעמותות וכל מיני ניסיונות ניוד. ועד העובדים וההסתדרות פנו לעירייה בהודעה כי מדובר במהלכים לא חוקיים וכי בכוונתנו לפנות לצוו מניעה".

הארגון הנחה את העובדות לפנות למנהלות שלהן בעירייה ולברר מה קורה עם השיבוץ וההעסקה שלהן בשנת הלימודים הקרובה, תוך איסוף ראיות לקראת הליך משפטי אפשרי.