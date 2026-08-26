תיעוד מההילולה - צילום: סאדיגורה תיעוד מההילולה | צילום: צילום: סאדיגורה 10 10 0:00 / 0:49

מעמד נשגב התקיים בחצר הקודש סאדיגורה ירושלים אור לי"א אלול, כאשר האדמו"ר ערך שולחן טהור לכבוד יומא דהילולא של זקניו הקדושים, האדמו"רים מסאדיגורה זיע"א. בהיכל בית המדרש התכנסו החסידים לטיש מרומם, בו העלה האדמו"ר את זכרם הטהור של הצדיקים הקדושים ודיבר בהרחבה על גדולת עבודתם בקודש ועל הדרך שהותירו לדורות הבאים.

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

במעמד נכח הפוסק הגאון רבי נפתלי נוסבוים, שהגיע במיוחד להשתתף בטיש לכבוד ההילולא. הגר"נ ישב לצד האדמו"ר, ונוכחותו הוסיפה קדושה ורוממות למעמד. החסידים שהתכנסו סביב השולחן זכו לשמוע דברי תורה ומוסר מפי שני הגדולים.

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

חסידות סאדיגורה, מענפי חסידות רוז'ין הקדושה, מפורסמת במסורת הטישים המרוממים שבהם האדמו"ר משמיע דברי תורה ומעורר את הלבבות לעבודת השם יתברך. בימים הקשורים למתן תורה ולזכר הצדיקים הקדושים, מתגלה בחסידות עוצמה רוחנית מיוחדת, כאשר נפש האדמו"ר יוצאת בכמיהה עמוקה לבורא עולם על מתנת התורה הקדושה שניתנה לעם ישראל.

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )