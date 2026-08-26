שמחה גדולה תשרור הערב במרכז חסידות מחנובקא בעלזא בבני ברק, עם נישואי נינתו הראשונה של האדמו"ר. מאות חסידים צפויים להשתתף באירוע המשמח.

הכלה היא נכדת האדמו"ר, בתו של הרב ישראל מאסקאוויטש, בן הרב יוסף מאיר שהוא חתן האדמו"ר ובנו של האדמו"ר ממעליץ. החתן הוא בנו של הרב שלום רוקח, בן האדמו"ר מיערסלוב וחתן האדמו"ר מנדבורנה ירושלים. לקראת השמחה הופצה הזמנה מיוחדת לכלל החסידים, עליה חתם המשב"ק הרב ישראל מילר בשליחות האדמו"ר.

לו"ז מפורט שהופץ בקרב החסידים מגלה כי האדמו"ר יגיע לקבלת הפנים בשעה 18:00, ומעמד החופה מתוכנן לשעה 19:30. כניסת האדמו"ר להיכל השמחה צפויה בשעה 21:30, וכבר בשעה 22:15 תיערך ברכת המזון – כך שהשתתפות כבוד קדושתו בסעודת החתונה עצמה תימשך כארבעים וחמש דקות. לאחר מכן יימשכו הריקודים לכבוד שמחת החתן, ומעמד המצווה טאנץ קבוע לשעה 23:15.