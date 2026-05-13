האדמו"ר מסאדיגורה ירושלים

הרב מרדכי שלום יוסף פרידמן משמש כאדמו"ר מסאדיגורה ירושלים, ומוביל את אחת מחצרות החסידות המרכזיות בירושלים. בית המדרש סאדיגורה ברחוב שמואל הנביא בירושלים משמש כמרכז רוחני לאלפי חסידים, והאדמו"ר מקיים פעילות רוחנית ענפה הכוללת שיעורים, טישים, ומעמדים חגיגיים. האדמו"ר ממשיך את מסורת חסידות סאדיגורה העתיקה, שמקורה בשושלת רוז'ין המפוארת.

בשנים האחרונות זוכה החצר לפעילות רוחנית מגוונת ומרשימה. האדמו"ר מקיים מעמדים חגיגיים במועדי השנה, כולל הדלקת נרות חנוכה, מעמדי תשליך וכפרות, וסליחות בימים הנוראים. בנוסף, נערכים בחצר מעמדי הכנסת ספר תורה מרגשים, שבהם האדמו"ר רוקד את 'ריקוד השמות' המסורתי עם ספר התורה. החצר מקיימת גם כינוסים שנתיים לבחורי החבורות, במיוחד לרגל כ"ג בתמוז - יום ההצלה של הרבי הקודם ממאסר.

האדמו"ר מקפיד על קשרים הדוקים עם מנהיגי חסידות אחרים ועם גדולי ישראל. הוא מקיים ביקורים אצל האדמו"רים מבעלזא, ויז'ניץ, ובוהוש, ומזמין אותם לאירועים משמחים בחצרו. בשמחת בר המצווה לבנו, השתתפו אלפי חסידים לצד אדמו"רים, ראשי ישיבות ורבנים רבים, בביטוי למעמדו הרוחני והחברתי של האדמו"ר בציבור החרדי. האדמו"ר גם מקיים מסעות לחו"ל, כולל ביקורים בארצות הברית, שם נערכים מעמדי קבלת פנים חגיגיים.

החצר מפעילה מוסדות חינוך ותורה מגוונים. בין היתר, נוסדה חבורת לומדי ש"ס ייחודית בראשות אחיו של האדמו"ר, הרה"צ רבי אליהו אליקים געציל. האדמו"ר מקפיד על ביקורים בבתי המדרש של החסידות במקומות שונים, כולל ביתר עילית, שם הוא מתפלל עם החסידים ומקיים שיחות רוחניות. הפעילות הרוחנית כוללת גם טישים שבועתיים, חלוקת דמי חנוכה לחסידים, ומעמדי הנחת תפילין לבני בר מצווה.

בשנים האחרונות התמודדה החצר עם אתגרים משפטיים ומשפחתיים בעקבות פטירת האדמו"ר הקודם זצ"ל. נוצרה מחלוקת משפחתית סביב ירושת החצר וניהולה, שהובילה לדיונים בבתי משפט ובבתי דין. האדמו"ר מרדכי שלום יוסף פרידמן הוכתר בצוואה על ידי אביו זצ"ל, אך המחלוקת עם אחיו הובילה לניסיונות גישור ולהליכים משפטיים. במהלך התקופה נערכו ניסיונות להגיע להסכמות, תוך מעורבות של עסקנים ורבנים מכובדים.

למרות האתגרים, ממשיכה החצר בפעילותה הרוחנית המלאה. האדמו"ר זכה לפסיקות הלכתיות התומכות במעמדו, כולל מבית הדין נתיבות חיים בראשות הגר"נ נוסבוים. החסידים ממשיכים להגיע בהמוניהם למעמדים ולטישים, והחצר שומרת על מסורת סאדיגורה העתיקה. האדמו"ר גם מקפיד על קשרים עם חסידות סאדיגורה בלונדון, ולראשונה מזה עשרות שנים נערך טיש משותף בין שני האדמו"רים מסאדיגורה ירושלים ולונדון.

החצר ממשיכה להתפתח ולצמוח, עם דגש על חינוך הדור הצעיר והנחלת מסורת החסידות. האדמו"ר מקפיד על שמירת המנהגים המיוחדים של סאדיגורה, כולל ריקודים מסורתיים, ניגונים עתיקים, ואורח חיים חסידי מובהק. הפעילות הציבורית והרוחנית של החצר ממשיכה למשוך חסידים ומתעניינים רבים, והאדמו"ר נחשב למנהיג רוחני משמעותי בציבור החסידי בירושלים ובעולם.