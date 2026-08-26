השר אלי כהן, שזכה לאחרונה במקום הראשון בפריימריז של הליכוד עם למעלה מ-46 אלף קולות, הגיע אמש (יום ג') להילולת הבן איש חי בנתיבות. האירוע, שנערך במעמד פעילי שטח מרכזיים והנהגת תנועת 'אחי - חוזרים לשורשים', הפך במהירות מהילולא צנועה למפגן כוח פוליטי משמעותי.

השר כהן הגיע למקום רשמית כדי להשתתף בהילולת הבן איש חי זצ"ל, שיום ההילולה שלו חל בי"ג באלול. בדברים שנשא באירוע אמר: "אני שמח כל פעם להגיע לרב, אל תתייחסו לתקשורת". הרב שאירח את האירוע העניק לשר ספר חדש שיצא לכבוד ההילולה.

בסביבתו של השר מבהירים כי מדובר בהשתתפות באירוע רוחני לכבוד הבן איש חי, ודוחים את הטענות על מניעים פוליטיים. עם זאת, פעילי התנועה קיבלו את השר בחמימות רבה וראו בנוכחותו אמירה פוליטית ברורה וחיזוק משמעותי לקשר בין הצדדים.

כזכור, תנועת 'אחי' הוקמה לפני מספר חודשים בהנהגת יובל אלימלך, מנהל מוסדות החינוך של הגאון רבי חיים יוסף דוד אברג'ל בנתיבות. התנועה פועלת על פי דרכו של הגר"ח אברג'ל ומבקשת לייצג את הציבור החרדי-ספרדי בגישה שונה מזו של המפלגות החרדיות הוותיקות.

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באירוע השתתפו גם ראש עיריית נתיבות יחיאל זוהר וראש עיריית קרית גת לשעבר דהרי. נוכחותם של ראשי הרשויות המקומיות מעידה על הניסיון של התנועה לבסס נוכחות פוליטית בדרום הארץ.

הביקור של השר כהן, שזכה לאחרונה לשיחת ברכה מראש הממשלה נתניהו על הצלחתו בפריימריז, מעורר עניין רב בזירה הפוליטית. השאלה האם מדובר באירוע רוחני גרידא או בצעד פוליטי מחושב נותרה פתוחה, אך ברור שהנוכחות של שר בכיר בליכוד באירוע של תנועה פוליטית חדשה אינה עוברת באדישות.