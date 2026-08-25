על אף הדיווחים כי יהדות התורה צפויה לרוץ גם במערכת הבחירות הקרובה כמפלגה מאוחדת, מתברר כי מאחורי הקלעים מתרחשות התפתחויות משמעותיות בכל הזירות - הן בתוך דגל התורה, הן בקרב בתי גדולי ישראל והן בתוך אגודת ישראל.

בשבוע שעבר התקיימה פגישה של בכירי דגל התורה בבני ברק, כאשר באופן יוצא דופן השתתף בה מקורב למנהיג הגאון רבי דב לנדו שליט"א, על מנת להעביר את תוכן הדיונים בפני מרן הגאון. אולם הפגישה עוררה תגובות חריפות מצד אנשי ביתו של המנהיג הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א, ששמעו עליה באקראי. לפי מידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', נטען בחריפות: "אם הם סבורים שינהלו את הבחירות ללא מעורבותנו, הם יבינו מיד מהו כוחנו. מדוע מתעלמים מאיתנו ומקבלים החלטות ללא השתתפותנו?".

מתחת לפני השטח, הזעם אינו נוגע לפגישה הספציפית, אלא לתחושה של הדרה מתהליכי קבלת ההחלטות, לרבות הדיונים בשאלה האם יש לשנות את הרכב הרשימה לכנסת - צעד שכבר כיום ברור שאינו מעשי.

בעוד דגל התורה מנסה להציג כלפי חוץ חזית מאוחדת, למרות יריבויות פנימיות בין הבתים ובין חלק מחברי הכנסת ונציגי הציבור, מסתבר כי באגודת ישראל הרוחות סוערות אף יותר.

ל'כיכר השבת' נודע כי בשלומי אמונים ובחסידויות בעלזא וצאנז קראו אמש לראשונה את הדיווח על תחילת מגעים לריצה משותפת בין דגל התורה לאגודת ישראל, כאשר את המגעים מנהל ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט יחד עם איש הכספים של דגל התורה משה שיפמן.

בכירים בשלומי אמונים ובבעלזא מבהירים היום ל'כיכר השבת': "מהיכן הנחישות של חסידות גור לנהל מגעים בשמנו? לא רק שאינם מייצגים אותנו, אלא שאנו נמצאים עימם כעת ביריבות אישית בשל נושאים כספיים שאין כאן המקום להאריך בהם".

בשיחה עם 'כיכר השבת', מדגישים הבכירים במפורש: "מבחינתנו אין כל משא ומתן כעת עם דגל התורה. זייברט, ובוודאי החסידות שלו - גור - אינם מייצגים אותנו כלל. אנו מקווים שהוא מייצג את עצמו, ולכן מבחינתנו אין כעת כל מגעים עם דגל התורה".

בכיר באחת החסידויות מוסיף בשיחה עם 'כיכר השבת': "מכיוון שאנו מבינים לאן הרוח נושבת ומבינים שגור שוב עומדת לסובב אותנו וגם את דגל התורה, אנו לא נמתין לרגע האחרון שאז יופעלו עלינו לחצים מכיוונים שונים. לכן אני מחדש לך - אנו מתחילים לנהל מגעים עם מפלגות אחרות שאנו יכולים לחיות עימן בשלום כבלוק טכני".

לדבריו: "בימים האחרונים החלו גישושים עם מפלגת נעם, שככל הנראה תתחבר למפלגתו של הרב אברג'ל. מבחינה עקרונית אין לנו בעיה עימם, וגם ראינו בכנסת האחרונה עד כמה אבי מעוז עמד לצד החרדים, כך שהחיבור עימו יכול להיות טבעי. בכל מקרה, גם לצורכי משא ומתן טוב לנו שיהיו גישושים אלו, כדי שאיש לא יחשוב שאנו בידיו של מישהו. הפעם נלך עם מי שיהיה הכי משתלם לנו - אם זה במסגרת יהדות התורה, מה טוב, אך גם אם לא, יש לנו אפשרויות נוספות".

בנוסף, ל'כיכר השבת' נודע כי למרות ההסכם שנחתם בעבר, לפיו המקום החמישי שהיה שייך באופן מסורתי לחסידות גור (שאף הכניסה בעבר פעמיים שני נציגים לכנסת) הועבר לחסידות צאנז - בזמן האחרון מנסה האיש החזק באגודת ישראל, מוטי בבצ'יק, להשיב את המקום החמישי לחסידות גור, תוך הפעלת לחצים בתוך החסידות שהוא יהיה הנציג השני, וכך יהיה לו סיכוי להיכנס לכנסת כחבר כנסת.

לסיכום, בעוד כשבועיים ייסגרו הרשימות לכנסת, ועדיין קיימים פערים רבים שיש לגשר על מנת ללכת יחד. נדמה שהזמן פועל לרעה ושעון החול הולך ואוזל. כאן ב'כיכר השבת' נמשיך לעקוב ולעדכן.