שתי המפלגות החרדיות נערכות לקראת מערכת הבחירות הצפויה: הערב (יום רביעי) תתקיים ישיבת משא ומתן ראשונה בין דגל התורה לאגודת ישראל, במסגרת המגעים לבדיקת האפשרות לריצה משותפת בבחירות הקרובות לכנסת.

הפגישה תיערך במשרדי דגל התורה בבני ברק, ותסמן את פתיחת המגעים הרשמיים בין שתי התנועות לקראת מערכת הבחירות.

עמדות ונציגים

על שולחן המשא ומתן צפויות לעלות דרישות של דגל התורה לחמישה מקומות מתוך שמונת המקומות הראשונים ברשימה המשותפת. כמו כן, דגל מבקשת כי ח"כ אורי מקלב יוצב במקום הראשון ברשימה, לפני ח"כ מאיר פרוש.

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נושאים אלו יהוו חלק מרכזי בדיונים על חלוקת המקומות והתפקידים בין שתי המפלגות, כאשר הצדדים נדרשים להגיע להסכמות בדבר מבנה הרשימה והאיזונים ביניהם.

בצוות המשא ומתן מטעם אגודת ישראל ישתתף ישראל דרנגר, איש חסידות גור, שנכנס לצוות במקום חנוך זייברט. לצדו ישתתף ח"כ מאיר פרוש, המייצג את שלומי אמונים ובעלזא.

מטעם דגל התורה ישתתפו מזכיר הסיעה משה שיפמן ומנחם שפירא, סגן ראש עיריית בני ברק ומנהל המחלקה המוניציפלית של דגל התורה.

הפגישה הערב צפויה לשמש כפתיחה למגעים בין הצדדים, כאשר על הפרק ניצבות שאלות מהותיות בנוגע להמשך הריצה המשותפת, הרכב הרשימה וחלוקת המקומות והתפקידים לקראת הבחירות הצפויות.