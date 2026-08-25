מסורת סודית שנשמרה במשך עשרות שנים, ונחשפה לציבור רק שנים רבות לאחר מכן, מעלה אפשרות מפתיעה: מרן הגאון רבי יוסף חיים זצ"ל, בעל "בן איש חי", לא נותר קבור בבגדד כפי שנהוג לחשוב, אלא הובא לקבורה בהר הזיתים בירושלים.

ביום רביעי, י"ג באלול תשפ"ה, חל יום ההילולה ה-117 של מרן הבן איש חי זצ"ל, שנפטר בי"ג באלול תרס"ט כשהיה בדרכו להשתטח על קבר יחזקאל הנביא בכפר כפיל שבעיראק. ימים ספורים לאחר מכן הוא הובא לקבורה בבית העלמין בבגדד, בתום מסע הלוויה המוני שבו השתתפה כל הקהילה.

המסורת על קבורתו בירושלים מקורה בסיפור מרתק: באותו לילה שבו נפטר הגאון בבגדד, התעורר הרב אברהם עדס זצ"ל בשכונת הבוכרים בירושלים מחלום מיוחד. הרב עדס, שעלה לירושלים בשנת תרנ"ה והתיישב בשכונת הבוכרים, היה רגיל ללמוד תורת הסוד בשעות הלילה המאוחרות. באותו לילה, כשנרדם לרגע, ראה בחלומו את רבי אברהם לניאדו זצ"ל, מחכמי חאלב שנפטר כשלוש מאות שנה קודם לכן, לבוש בגדי לבן ופוסע לעברו. רק כעבור ימים אחדים התברר שזה היה בדיוק הלילה שבו נסתלק הבן איש חי זצ"ל.

לפי המסורת שנמסרה מפי הרב עדס, קברן מטעם החברה קדישא הגיע לביתו של הרב בן ציון חזן זצ"ל, תלמידו המובהק של הבן איש חי, ודרש ממנו תשלום של חצי לירה זהב עבור חפירת קבר בהר הזיתים. הרב חזן לא היה תלמיד רגיל - מרן הבן איש חי עצמו הפקיד בידיו את הדפסת ספריו בירושלים כדי לתרום לכלכלת העיר, ובשליחותו גם הקים את ישיבת פורת יוסף. על דבר הקבורה בהר הזיתים בחר הרב חזן לשמור בסוד במשך שנים ארוכים.

רק בשנת תש"ח, כאשר נלקח בשבי לירדן עם נפילת הרובע היהודי בעיר העתיקה ולא היה בטוח שישוב, מיהר הרב חזן לגלות את הסוד לחברו, הרב אפרים מנשה הכהן זצ"ל, כדי שהמידע לא יאבד. כל הפרטים הללו - שמו של רבי לניאדו, סכום התשלום לקברן, ונסיבות הגילוי - חרוטים כיום על גבי המצבה בהר הזיתים, הניצבת מול הר הבית, ממש מול ישיבת פורת יוסף שמרן הבן איש חי היה שותף להקמתה.

אולם לגבי גורל הקבר בבגדד קיימות שתי גרסאות סותרות: בשנת תשכ"א (1961) נהרס בית הקברות היהודי בבגדד, וליהודי העיר ניתנו כשלושה חודשים בלבד להעביר את קברי יקיריהם למקום קבורה חלופי במזרח העיר. גרסה אחת מספרת שנכדו של הבן איש חי, הרב דוד, דאג בעצמו להעביר את קבר סבו לבית הקברות החדש. לעומת זאת, גרסה אחרת טוענת שכאשר פתחו את הקבר המקורי, הוא נמצא ריק.

הרב ישראל מאיר גבאי, יו"ר אגודת "אהלי צדיקים" וחוקר קברים ידוע, שסייר במקום, מספר כי הגיע לבית הקברות המועבר בשכונת אל-חביבה שבמזרח בגדד. שם הצביע לו המדריך המקומי על קבר ספציפי המקובל כקברו של הבן איש חי - אך הרב גבאי עצמו מדגיש שאי אפשר לוודא זאת בבירור, שכן מצבות המקור אבדו.

הסיפור המרתק על קבורת מרן הבן איש חי זצ"ל, שיהא מליץ יושר בעדנו, נותר אחד הנושאים המסתוריים בתולדות ירושלים.

הכתבה נכתבה על ידי ישראל שפירא, היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים, מחבר הספרים 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים', 'עזה מאז ולתמיד', 'המקומות הקדושים בלבנון' ו'סודות המכבים'. תודה לד"ר אייל דוידסון על תרומתו למחקר. פרטי הכתבה מובאים בספר "גדולי הדורות" מאת הרב י"מ שטרן (ירושלים, תשנ"ו, כרך ג, עמ' 908).