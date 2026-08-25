לחץ על ההדק: חייל רוסי שיגר על עצמו אר.פי.ג'י ( צילום: רשתות חברתיות )

תיעוד מאימון צבאי ברוסיה שהתפרסם ברשת ביממה האחרונה מציג אירוע מסוכן במיוחד: חייל שאיבד שליטה במטול רקטות מדגם RPG-7 ולחץ בטעות על ההדק. הרקטה שנורתה מהמטול פגעה בקרקע בסמוך מאוד למיקומו של החייל עצמו. בתיעוד, שצולם על ידי מפקד שהיה נוכח במקום, נשמע קולו של המפקד כשהוא מגיב בבהלה ומורה לחייל להתרחק מהמקום. האירוע אירע השבוע במהלך אימון ירי שנערך במטווח צבאי רוסי, והתיעוד מראה בבירור את הרקטה פוגעת בקרקע בקרבת החייל.

לחץ על ההדק: חייל רוסי שיגר על עצמו אר.פי.ג'י - צילום: רשתות חברתיות לחץ על ההדק: חייל רוסי שיגר על עצמו אר.פי.ג'י | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:24

מדובר באירוע בעל רמת סיכון גבוהה במיוחד, שכן ה-RPG-7 הוא כלי נשק כבד ועוצמתי. מטול הרקטות נגד הטנקים הוותיק פותח בברית המועצות והוכנס לשימוש מבצעי בשנות השישים של המאה הקודמת. לאורך עשרות השנים הוא הפך לאחד מכלי הנשק המוכרים והנפוצים ביותר בלוחמת חי"ר ברחבי העולם, ושימש בעשרות סכסוכים צבאיים בכל רחבי הגלובוס. המטול בנוי ממשגר בעל צורת צינור שאליו מחוברת תחמושת רקטית מיוחדת. כאשר הרקטה נורית, היא יוצאת מהמשגר וממשיכה את תעופתה באמצעות מנוע רקטי עצמאי. סוגי התחמושת השונים מיועדים להתמודדות עם מגוון מטרות, ובהן כלי רכב משוריינים, עמדות מבוצרות ויעדים נוספים, בהתאם לסוג הראש הקרבי המותקן.

אר.פי.ג'י סובייטי ( צילום: רשתות חברתיות )

דווקא בשל העוצמה הרבה של כלי נשק זה, הפעלתו מחייבת הקפדה יתרה על כללי בטיחות מחמירים, שמירה על תנוחת ירי תקינה ושליטה מלאה בנשק בכל עת. טעות בכיוון הירי או הפעלה לא מכוונת של הנשק עלולות להוות סכנה ממשית ליורה עצמו ולחיילים הנמצאים בסביבתו הקרובה.