בי"ג באלול, יום ההילולה ה-117 של מרן הבן איש חי זצ"ל • מסורת סודית שנמסרה מפי הרב אברהם עדס זצ"ל טוענת כי הגאון נקבר בהר הזיתים בירושלים • שתי גרסאות סותרות על גורל הקבר בבגדד • הסיפור המרתק מאחורי המצבה בהר הזיתים
לומדי
הדף היומי במסכת הוריות דף י"ג
עסקו השבוע בדברים שקשים לזיכרון |
מה מקור מאמר העולם
שמכנים את השכחן שיש לו ‘זכרון של חתול’?
והעדות של מרן הבן איש
חי שחתולים הם דווקא כן נאמנים לבעליהם
(יהדות,
הדף היומי)
לרגליום פטירתו של רבי עבדאללה סומך זצ"ל,שחל בתאריךי"חאלול – בבלי עם שורות קצרות על דמותושל ענק יהדות ספרד שהעמיד תלמידים הרבהבדמותם של הבן איש חי וכף החיים |על השפעתו על העמיםהסובבים ופרשת קבורתו הסבוכה |"גדולים מעשי חייא"(יהדות ואקטואליה)
פרשת השבוע – ראה, אנו לומדים על מצוות
השחיטה | מדוע שונה שחיטת בהמה משחיטת עוף ואילו הדג אינו צריך שחיטה? |
טעמו של המהרש"א בעניין השחיטה כצורך תיקון, וביאורו של הבן איש חי, שהדג הוא ממידת החסד?
(יהדות, פרשת-השבוע)
פרשת
השבוע, ואתחנן אנו קוראים את הפסוק השגור ביותר בעם ישראל | מי
תיקן לומר 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'? ומדוע אנו אומרים אותו בלחש כל השנה
וביום כיפור בקול רם? | וגם טעמו הנפלא של
הבן איש חי על אמרתו במקום שאין מלאכים מצויים (יהדות, פרשת השבוע)
ספרו של רבי אליהו מני, "זכרונות אליהו", אוצר בתוכו חידושים רבים בתחומים שונים על סדר השולחן ערוך - הכל מסודר לפי סדר אלף בית | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)
פרשת השבוע,
שלח – אנו עוסקים במגוון מצוות, וביניהם מצוות הפרשת חלה | האם יש שיעור להפרשה בזמן שאין בית המקדש? והאם
על פי תורת הסוד יש שיעור, ואם כן, מה גודלו | המעשה באנשי צפת ששמרו על מנהג קדום מבלי לדעת למה ומדוע (יהדות, פרשת-השבוע)
פרשת
השבוע בהעלותך – פותחת במצוות הדלקת
הנרות |
הסגולות רבות ונאמנות נאמרו סביב הדלקת הנר | הסגולה לרפואת העיניים,
כמה נרות יש להדליק
במוצאי שבת?
מי תמיד משיב טובה
למדליקים נר לזכרו?
סגולות נפלאות לרפואה
ולזש"ק
ולבנים טובים |
כי נר מצווה (יהדות
ואקטואליה)
לרגליום ההילולא של רבי יעקב חיים סופר זצ"לבעל כף החיים – שחל בתאריך ט’ סיון – שורות קצרות על דמותו המופלאה של רב ופוסק, תלמידו של מרן הבן איש חי, שידו רב לו בחיבור ספרים המאירים עיניים ומשמחים לב | כִּי חַיִּים הֵם לְמֹצְאֵיהֶם (יהדות ואקטואליה)
חכם
משה חיים מבגדאד זצ"ל
רבה הנערץ של בגדאד זצ"ל
יום פטירתו חל בח’ סיון – שורות קצרות על דמותו של רב נודע בשערים
שהעמיד על ההלכה על תילה |
על תקנותיו הנודעות
והמקרה שבעקבותיו פסל את התפילין של כל
יהודי בגדאד |
ממשה עד משה (יהדות
ואקטואליה)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף ע’ עסקו השבוע במחלוקת על מינו של עץ
הדעת, האם היה גפן או תאנה או שמא בכלל היה
חיטה? |
מתי לדעת ‘הבן איש חי’
אנו מגיעים לתיקון עץ הדעת ומה אומרת חיטה
בפרק שירה?
(יהדות - הדף היומי)
פרשתנו,
וארא, עוסקת במכות שנענשו מצרים על מעלליהם לעם ישראל |
והקשו בספרים וכי לא
עשו בכך את רצון ה’ לשעבד את ישראל?
| מה למד 'הבן איש חי' מהפיוט הנודע ‘חד גדיא’, ומדוע תמיד כדאי
לדון את חברו לכף זכות (יהדות
ואקטואליה)
במסכת סנהדרין דף כ"ז
נדונה סוגיית הפסולים להעיד,
וממנה עולה הגדרת
"אוהב"
ו"שונא"
כקריטריונים לפסילה בעדות.
המושגים הללו זוכים
להסבר מעמיק בגמרא ובפירושי הראשונים |
מהו הטריק העתיק לעצבן
את הדיין?
וכיצד ניתן היום להגדיר
אדם ששונא את חברו?
(יהדות,
הדף היומי)