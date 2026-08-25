בבלי

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יום ההילולה

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על הצדיקים - י"ח אלול

ש

 12 שנים ברציפות

בבלימקודם

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באור יהודה

נושא בפרשה

נושא בפרשה 

משנתם של חכמים

נושא בפרשה 

א -צענטער

על הצדיקים – ט’ סיון

על הצדיקים – ח’ סיון

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הנוסח המלא

וְנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא

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בבלי
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