תנועת הליכוד פרסמה הודעה מפורטת ונחרצת בה היא דוחה את הטענות שיוחסו לגברת שרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה. במפלגה מבהירים כי האמירות המיוחסות לה בעניין יוצאי מרוקו מעולם לא נאמרו, וכי מדובר בחלק מקמפיין תקשורתי מתוזמר. ההודעה מגיעה בעקבות תביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים על ידי עובד לשעבר במעון הרשמי, במסגרתה הועלו טענות על התבטאויות פוגעניות כלפי מוצאו.

בדוברות הליכוד נמסר כי "הנרטיב המרושע והשיקרי לגבי רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, נמשך. שרה נתניהו הינה שק החבטות של התקשורת הישראלית למעלה מ-30 שנים". במפלגה הדגישו במיוחד את ההכחשה הנחרצת של האמירה העדתית שעוררה תגובות רבות, וקבעו כי היא "מעולם לא אמרה את הדברים המיוחסים לה בעניין יוצאי מרוקו, כמו גם את יתר השקרים שפורסמו אתמול ובמהלך כל השנים".

לדברי הליכוד, הניסיון לייחס לגברת נתניהו אמירות מזלזלות כלפי עדות המזרח הוא חלק ממהלך פוליטי מחושב. במפלגה מפנים לעיתוי הפרסום ומציינים כי "ככל שיקרב תאריך הבחירות נהיה עדים למופעי שיטנה שקריים כאלו ואחרים שמטרתם היא אחת: לסחוט כספי מדינה ולהפיל את שלטון הליכוד, ולמנוע את ניצחון הימין".

עוד נמסר בהודעה כי "כל הינדוסי המחשבה הנעשים נגד שרה נתניהו במהלך כל השנים, לא יוכלו לשנות את דמותה האמיתית שהיא ההפך הגמור. ישנם ציבורים גדולים ונבונים שאינם נופלים בפח תעמולה ארסית זו, אוהבים ומעריכים את שרה נתניהו על כל פועלה למען ילדי ואזרחי ישראל בעשרות השנים האחרונות".

התגובה מתייחסת לתביעה אזרחית בסך 450 אלף שקלים שהגיש רמי בן חמו, שעבד כעובד משק בית במשרד ראש הממשלה ובמעון הרשמי בין חודש מרץ 2023 לדצמבר 2025. מדובר בתביעה שנייה מסוג זה בחודש האחרון, לאחר שעובד נוסף במעון, יחיאל אוהב עמי, הגיש תביעה דומה.

בכתב התביעה נטען כי במהלך דיון על אופן קיפול שקיות ניילון במעון, הושמעו כלפי העובד דברים פוגעניים. התביעה כוללת גם טענות נוספות על תנאי עבודה קשים, דרישות מפורטות לניקיון, והתייחסות שהעובד מתאר כקשה גם לאחר שעבר אירוע רפואי. בליכוד מבהירים כי כל הטענות הללו הן עלילת שווא וחלק מניסיון לפגוע במשפחת נתניהו ובמחנה הימין בתקופה הרגישה לקראת הבחירות.