סקר חדש שפורסם על ידי מכון "לזר מחקרים" מצביע על שינוי משמעותי במפת הכוחות הפוליטית בעקבות כניסתו של תא"ל במיל' עופר וינטר לזירה הפוליטית. על פי הסקר, מפלגתו "עמך ישראל" צפויה לזכות ב-6 מנדטים, בעוד הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' נותרת מתחת לאחוז החסימה עם 2.6% מהקולות בלבד.

הסקר מעלה כי כניסתו של וינטר משפיעה על מכלול מפלגות המחנה הלאומי. הליכוד בראשות בנימין נתניהו יורד ל-21 מנדטים, וכתוצאה מכך גוש נתניהו מגיע ל-43 מנדטים בלבד. גם בצירוף ששת מנדטי וינטר, הגוש עומד על 49 מנדטים.

ד"ר מנחם לזר, עורך הסקר, הסביר כי המפלגה החדשה שואבת תמיכה ממגוון מפלגות ימין. "להערכתי הוא לקח בערך מנדט מהציונות הדתית", ציין ד"ר לזר, והוסיף: "הסקר מצביע על ירידה דרסטית גם בכוחו של גלעד ארדן כתוצאה מריצתו של וינטר. ככל הנראה גם עוצמה יהודית ויהדות התורה מאבדים קולות בעקבות כניסתו של השחקן החדש למרוץ".

לדברי ד"ר לזר, חלק נוסף מהתמיכה בוינטר מגיע "ממצביעים מהציונות הדתית שעד כה יושבו על הגדר. וינטר נתפס כרגע כחלק מהגוש השלישי, וכתוצאה מכך הוא מצליח לשאוב אליו מנדטים רבים ממאגר המצביעים הפוטנציאלי של הגוש".

על פי הסקר, מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט מובילה עם 25 מנדטים, אחריה הליכוד עם 21 ו"ביחד" בראשות נפתלי בנט עם 15. המפלגות הנוספות: הדמוקרטים 10, ישראל ביתנו 9, עוצמה יהודית 8, ש"ס 7, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל-בל"ד 7, עמך ישראל 6 ורע"ם 5.

הסקר נערך ב-26 באוגוסט 2026 על ידי מכון "לזר מחקרים" בשיתוף Panel4All בקרב 500 משתתפים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל. טעות הדגימה המרבית עומדת על 4.4%.