בחירות לפריימריז בליכוד ( צילום: דוד כהן / פלאש 90 )

מחלוקת סוערת ממשיכה להסעיר את מפלגת הליכוד בעקבות תוצאות הפריימריז, כאשר קלפי בודדת בבאר יעקב עומדת במרכז העניינים. הקלפי עשויה להכריע את ההתמודדות על המקום ה-25 ברשימה - מקום המיועד למשבצת הנשים. השרה גילה גמליאל וחברת הכנסת אתי עטיה נמצאות בעימות חריף סביב ספירה חוזרת שנערכה, לאחר שהתגלו פערים ניכרים בין הפרוטוקול החתום לבין הנתונים שהוזנו למערכת הממוחשבת.

גורם בכיר במוסדות המפלגה מסר לאתר 'כיכר השבת' כי "ההתנהלות סביב הקלפי בבאר יעקב חמורה מאוד. אם יתברר שהיו פערים או שינויים בין הפרוטוקול החתום לתוצאות שהוזנו במערכת, מדובר באירוע שחייב להיבדק גם במישור הפלילי". במוקד המחלוקת עומדים נתונים מפתיעים שהתגלו בקלפי. על פי הנתונים שפורסמו, בקלפי נספרו 240 קולות כשרים, וגמליאל קיבלה בתוצאות הראשוניות 240 קולות. ברם, בספירה החוזרת שנערכה, התברר כי גמליאל קיבלה 103 קולות בלבד - פער של 137 קולות המעורר תהיות רבות. הקלפי נשמרה במשך שמונה ימים במחסן עד לעריכת הספירה החוזרת, עובדה המעוררת חשש בקרב תומכי גמליאל לגבי שלמות התוצאות. השרה פנתה לבית הדין של הליכוד בניסיון למנוע את הספירה החוזרת, אך בית הדין לא נעתר לבקשתה. פרישה מפתיעה: חברת הכנסת עוזבת את גנץ אחרי שנים של שותפות דוד קליין | 25.08.26 אף שבית הדין לא עצר את הספירה החוזרת, הוא חייב את היועץ המשפטי של התנועה להשיב על שורה של שאלות מהותיות. בין השאלות: מה הבסיס המשפטי להחלטה לספור מחדש את הקלפי, וכן דרישה לצרף את פרוטוקול ועדת הבחירות ולהתייחס לטענות בדבר שינוי בתוצאות במהלך ספירת הקולות. בנוסף, בית הדין דרש הבהרה האם חל שינוי בין התוצאות שנרשמו לאחר ספירת כ-16% מהקלפיות לבין התוצאות שפורסמו בהמשך. כמו כן נדרש היועץ המשפטי להסביר מדוע לא פורסמו כלל הפרוטוקולים ודפי הסיכום של הקלפיות.

חה"כ אתי עטיה ( צילום: שלומי אמסלם / דוברות הכנסת )

סוגיית המשקיפים מוסיפה ממד נוסף למחלוקת. על פי הטענות, משקיף מטעם גמליאל שהה בקלפי לאורך כל יום ההצבעה, אף שעל פי החלטת שופט בית הדין, נוכחות המשקיפים נועדה לשעות הספירה החל מהשעה 21:00. מנגד, מקורבי גמליאל טוענים כי בספירה החוזרת לא אושר נציג מטעמה, בעוד נציג מטעם חיים כץ נכח במקום.

בסביבת גמליאל מדגישים כי השאלה המרכזית אינה רק מהן תוצאות הספירה החוזרת, אלא האם ניתן להסתמך עליה לאחר שהקלפי הייתה שמורה במשך שמונה ימים. גורמים אחרים בליכוד דוחים את הטענות למעורבות של השר חיים כץ ומבהירים כי הוא לא התערב בתוצאות.

גורמים המקורבים לגמליאל מתחו ביקורת חריפה על ההתנהלות וכינו אותה "ניסיון מחטף של הפטרון כץ ומזכירתו אתי עטיה". בסביבת השרה טוענים כי עצם העובדה שהקלפי נשמרה במשך שמונה ימים לפני הספירה החוזרת מעוררת חשש לשלמותה, ולכן יש להוכיח כי היא נשמרה באופן המבטיח שלא ניתן היה לשנות את תכולתה.

לתוצאות הספירה החוזרת עשויה להיות השפעה דרמטית על מעמדה של גמליאל, והיא עלולה לרדת למקום נמוך ברשימת הליכוד. מנגד, שינוי בתוצאות עשוי להעלות את חברת הכנסת אתי עטיה למקום ה-25 ברשימה, המשוריין למשבצת הנשים.

בתוך כך, בכיר במצודת זאב אמר לכתב יובל קרני כי הפריימריז הבאים בליכוד צפויים להתקיים במתכונת דיגיטלית בלבד. לדבריו: "לא יהיו יותר פריימריז עם קלפיות ופתקים". האמירה מקבלת משמעות מיוחדת על רקע המחלוקת הנוכחית סביב הקלפי בבאר יעקב והוויכוח על אופן ספירת הקולות.

כעת נותר להמתין להכרעת ועדת הבחירות ולתשובת היועץ המשפטי של הליכוד, כאשר לתוצאות הספירה החוזרת עשויה להיות השפעה ישירה על המיקום הסופי של גילה גמליאל ואתי עטיה ברשימת המפלגה.