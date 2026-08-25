חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה היום (שלישי) על החלטתה שלא להצטרף למסגרת הפוליטית החדשה שמוביל יו"ר כחול לבן, בני גנץ. רון בן משה, שליוותה את גנץ מראשית דרכו הפוליטית וכיהנה בעבר כמנכ"לית וכמזכ"לית המפלגה, הסבירה כי ההחלטה התקבלה על רקע חילוקי דעות אידיאולוגיים עמוקים לגבי הכיוון שאליו צועדת הסיעה.

על פי דבריה, ההחלטה התגבשה לאחר שבועות של דיונים פנימיים שלא צלחו. לטענתה, הדרך החדשה שמוביל גנץ מתרחקת מתוואי "המרכז מלכתחילה" שאפיין את כחול לבן בראשית דרכה. היא הביעה חשש כבד מפני מבנה הרשימה המתגבשת וציינה כ"קו אדום" את האפשרות שגורמים במסגרת החדשה יסרבו להצטרף לממשלה עתידית בהובלת גדי איזנקוט.

רון בן משה הדגישה כי אין בכוונתה לפרוש מהחיים הציבוריים, אך לא תהיה חלק מהמסגרת הפוליטית שגנץ מקים. יו"ר כחול לבן הגיב בקצרה לפרישתה וכתב: "יעל, תודה על השותפות לדרך והעשייה הרבה יחד למען תושבי הצפון בפרט ואזרחי ישראל בכלל. בהצלחה!"

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רון בן משה החלה את דרכה הפוליטית ב-2019, כאשר מונתה למנכ"לית מפלגת "חוסן לישראל" (כחול לבן), ובהמשך שימשה גם כמזכ"לית המפלגה. בכנסת ה-23 נכנסה לתפקידה בעקבות התפטרותו של עפר שלח ומונתה ליו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה.

בכנסת ה-24 נבחרה במקום השמיני ברשימת כחול לבן, וכיהנה כיו"ר הוועדה לפניות הציבור וחברה בוועדת הכספים. בכנסת ה-25 שבה לכהן כחברת כנסת ביולי 2025 בעקבות התפטרותו של מתן כהנא. במסגרת כהונתה הנוכחית היא חברה בוועדת החוץ והביטחון, ועדת הפנים, הוועדה לצמצום פערים בפריפריה, ומשמשת כסגנית יו"ר ועדת הבחירות המרכזית.

הטלטלה נמשכת

פרישתה של רון בן משה מצטרפת לגל של עזיבות שפקד את המפלגה בשבועות האחרונים. לאחר הודעות הפרישה של איתן גינזבורג וחילי טרופר, כעת מצטרפת גם רון בן משה לשורת העוזבים. בנוסף, גם שלומי יחיאב, ששימש בארבע השנים האחרונות כראש מטה השטח של המפלגה, הודיע על סיום תפקידו.

ברקע העזיבות הרבות, ניסה גנץ לשדר מסר של יציבות והמשך עשייה לקראת הבחירות המתקרבות. "החיים הציבוריים הם מקום לאנשים חזקים, שמתמידים, שדבקים בדרך, נאמנים לבית - ולא כאלה שמתנהלים רק לפי הריאליטי של הסקרים", אמר גנץ בפני חברי הסיעה.

המפלגה נמצאת במצב חלש בסקרים, וחלק מהסקרים מעלים חשש שלא תעבור את אחוז החסימה. גנץ מנהל בימים אלה שיחות אינטנסיביות עם גורמים פוליטיים שונים על מנת להרחיב את המסגרת ולהבטיח את עתידה הפוליטי של המפלגה.