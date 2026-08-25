בקשה לרישום מפלגה חדשה בשם "ח"י – החרדים הישראלים" הוגשה השבוע לרשם המפלגות. מאחורי היוזמה עומד עו"ד יחזקאל רוזנבלום מביתר עילית, יחד עם עשרה מייסדים נוספים מיישובים חרדיים ומעורבים ברחבי הארץ - ביתר עילית, זיכרון יעקב, בני ברק, ירושלים, שהם, כפר סבא, אפרת וגבעת שמואל.

המפלגה החדשה מבקשת לפנות לציבור החרדי-עובד, תוך הצגת מצע המשלב שילוב בחיי המדינה עם שמירה על הזהות הדתית. עם זאת, פרשנים פוליטיים מעריכים כי השפעתה תהיה מוגבלת בעיקר למרחב התחרות מול מפלגות נישה ורשימות עצמאיות, שכן קהל המצביעים של ש"ס ויהדות התורה נשען על ציות להוראות גדולי התורה ושייכות קהילתית מובהקת.

מצע המשלב גיוס, תעסוקה ולימודי ליבה

עיקרי המצע שהוצג כוללים מספר נקודות מרכזיות: קידום מודל גיוס לבני הציבור החרדי מתוך תפיסה שהגנת המדינה היא חובה לאומית, שילוב גברים ונשים בשוק העבודה תוך הסרת חסמים רגולטוריים, ועידוד לימודי ליבה - מתמטיקה, אנגלית ומדעים - לקראת בגרות במוסדות החינוך החרדיים.

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בנוסף, המצע מדגיש שמירה על הפרדת רשויות והבטחת ייצוג לציבור החרדי במערכת המשפט ובשירות הציבורי, לצד ראייה של הציבור החרדי כנכס לאומי ועידוד עלייה והתיישבות. המפלגה מבקשת לקדם שילוב בחיי המדינה בתחומי ביטחון, כלכלה וחינוך, מתוך דיאלוג ומחויבות למדינה יהודית ודמוקרטית.

מי עומד מאחורי היוזמה?

עו"ד יחזקאל רוזנבלום, יליד תל אביב, גדל בעיר ולמד בישיבת "מאור התלמוד" ובמכון "הרי פישל". ב-ה'תשנ"ג (1993) הוסמך לרבנות על ידי הרבנות הראשית והגאון רבי יצחק קוליץ זצ"ל. לאחר מכן שירת כמש"ק דת בצנחנים, השלים תואר ראשון בתלמוד באוניברסיטת בר-אילן ולימודי משפטים בהצטיינות בקריה האקדמית אונו, וניהל את המינהל הקהילתי גאולה-בוכרים.

במישור הציבורי, רוזנבלום ייסד ב-ה'תשס"ו (2006) יחד עם בצלאל כהן את "קרן קמח" (קידום מקצועי חרדי) לסיוע בהכשרה מקצועית והשמה. ב-ה'תש"ע (2010) יזם את הקמת סמינר "דרכי שרה" לבנות, הקים את סיעת "טוב ללשכה" בלשכת עורכי הדין, כיהן במועצת המוסד לביטוח לאומי ובחברה למתנ"סים, וב-ה'תשע"ה (2015) הקים את קהילת "חרדים ישראלים".

ניסיונות פוליטיים קודמים

זה לא הניסיון הראשון של רוזנבלום בזירה הפוליטית. ב-ה'תשס"ז (2007) הקים את תנועת "טוב" - תנועה מוניציפלית בביתר עילית, בבית שמש ובירושלים לייצוג חרדים עובדים שאינם מיוצגים במפלגות הוותיקות. ב-ה'תשע"ט (2019) שובץ במקום החמישי ברשימת "יחד" בראשות אלי ישי לקראת הבחירות לכנסת ה-21, אך הרשימה הסירה את מועמדותה לפני הבחירות.

לאחרונה, ב-ה'תשפ"ד (2023-2024), התמודד לראשות עיריית ביתר עילית ולמועצה ברשימה משותפת עם הליכוד ועוצמה יהודית. בהמשך פרש מהמרוץ לראשות ותמך במועמד ש"ס חננאל שם טוב, ורשימתו למועצה לא עברה את אחוז החסימה.

"אפשר להיות מדען וירא שמיים"

"בגמרא כתוב לא לגור בעיר שראשיה תלמידי חכמים, כי צריך לדאוג לפרנסה של התושבים. האם לאברך לא נוח יותר לגור בעיר נקייה? האם לא מגיע לילדיו גנים ומגרשי משחקים רק מפני שהוא שקוע בתורה? למה זו צריכה להיות סתירה?"

"החברה החרדית גדלה ותופסת מקומות מפתח, ויש עלינו אחריות לאפשר לאנשים להגיע לשם בצורה מקצועית. אפשר להיות מדען וירא שמיים כמו הייקים של פעם. החרדי צריך לקיים 'בכל דרכיך דעהו' בכל מקום שהוא הולך."

הכניסה של "ח"י" למפה הפוליטית אינה צפויה להשפיע על בסיס התמיכה של ש"ס ויהדות התורה, אלא יוצרת תחרות ישירה על מאגר הקולות העצמאי. המפלגה החדשה תתחרה מול מפלגת "אחי" בראשות יובל אלימלך, מפלגת "הציבור החרדי" של מוטי לייטנר, ורשימות ימין כגון 'נעם' ו'הקהל' שפונים לציבור זה.

מכשול משפטי: האם יספיקו במועד?

הבקשה לרישום ניצבת בפני בעיה פרוצדורלית משמעותית. השלמת רישום מפלגה חדשה דורשת הגשה של לפחות 70 יום לפני הבחירות - מועד שחל בה' באלול ה'תשפ"ו (18 באוגוסט 2026). הבקשה של "ח"י" התקבלה רק בי"א באלול (24 באוגוסט), כשבוע לאחר המועד הקבוע בחוק.

בנוסף, ועדת הבחירות נועלת את רשימות המועמדים בכ"ה-כ"ו באלול ה'תשפ"ו (8-9 בספטמבר 2026). מפלגה שאינה רשומה כחוק עד אז אינה יכולה להגיש רשימה עצמאית. אם לא יושלם הליך הרישום במועד, האפשרויות הנותרות הן שימוש בפלטפורמה של "מפלגת מדף" קיימת ושינוי שמה, או שילוב נציגים כבלוק טכני ושריון ברשימה רשומה אחרת לקראת סגירת הרשימות.