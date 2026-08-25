ח"כ צבי סוכות מנפץ את האנדרטה ( צילום: דוברות )

ח"כ צבי סוכות מהציונות הדתית, המכהן כיו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון, הגיע היום (יום ג') לכפר הערבי מדמא הסמוך ליצהר, והרס בעצמו אנדרטה המנציחה מחבל. סוכות תועד מנפץ את האנדרטה בעזרת פטיש, לאחר שלטענתו פנה לצה"ל בדרישה להסיר את האנדרטאות ופנייתו לא נענתה. בצה"ל הגיבו בחריפות למהלך.

הצעד בא בעקבות חשיפה של "הקול היהודי" על אנדרטאות המנציחות מחבלים בכפרים מדמא ובורין, שם אף נערכו אירועי הנצחה בהם חולקו ממתקים לילדים. בין המונצחים דווח על יאמן טייב עלי פרג', שלפי פסק דין של בית המשפט העליון היה מעורב בשילוח מחבל לפיגוע בצומת גהה. באותו פיגוע נרצחו הי"ד אדווה פישר, נועם ליבוביץ, אנג'לינה שצ'רוב ורותם ויינברגר, ויותר מ-20 בני אדם נפצעו. לאחר החשיפות פנה ח"כ סוכות לצה"ל בדרישה להסיר את האנדרטאות, בטענה שהנצחת מי שהיו מעורבים בפגיעה ביהודים אינה יכולה להיות חלק מהמרחב הציבורי בשטח הנתון לאחריות ביטחונית ישראלית.

ח"כ צבי סוכות מנפץ את האנדרטה - צילום: דוברות ח"כ צבי סוכות מנפץ את האנדרטה | צילום: צילום: דוברות 10 10 0:00 / 1:31

לדברי ח"כ סוכות, מטרת הפעולה אינה רק הסרת סמלים פיזיים, אלא מניעת הנצחה שעלולה להפוך מחבלים לדמויות מופת ולהעביר לדור הצעיר מסר של לגיטימציה לטרור.

ח"כ סוכות אמר הבוקר: "לפני כמה ימים דרשתי מהצבא לפעול להסרת האנדרטאות שמנציחות מחבלים בכפרי המרצחים מדמא ובורין אך לצערי הן נותרו במקומן. לכן הגעתי בעצמי ופעלתי להסרתן.

"המסר שלי היום הוא פשוט וברור: לא ניתן יד למצב שבו מי שפגעו ביהודים ובחיילי צה"ל מונצחים כגיבורים ומוצגים בפני הדור הבא כדמויות להערצה. לצד המאבק בטרור עצמו, צריך למנוע את הניסיון להכשיר אותו בתודעה ולגדל את הילדים בכפרים שיהוו הדור הבא של ערביי יו"ש על מורשת לפיה רצח יהודים הוא מעשה גבורה.

"אני קורא לצה"ל לפעול להסרת כל אנדרטאות הטרור בשטחי יהודה ושומרון. יהודים רבים שילמו בחייהם כתוצאה מהמחבלים שיצאו מהכפרים הללו - לא נאפשר להפוך רוצחי יהודים לגיבורים ולא ניתן להנצחת הטרור להפוך לחלק מהמרחב הציבורי שלנו".

בתגובה למהלך של ח"כ סוכות, פרסם דובר צה"ל הודעה חריפה. בהודעה נאמר: "ב-12 באוגוסט התקבלה בקשה מטעם חבר הכנסת צבי סוכות לקיים 'סיור אנדרטאות' במספר כפרים בחטיבת שומרון המצויים בשטחי A ו-B (ביתא, בורין ומדאמא).

"הבוקר (ג') קיים חבר הכנסת יחד עם עוזריו את 'סיור האנדרטאות' באבטחת כוחות צה"ל שהוסטו מפעילותם עבור משימה זו. בניגוד לתיאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר, והחלו להרוס את אחת האנדרטאות בכפר מדאמא. בזיהוי המתרחש, הכוח דיבר עם מפקדיו, שהנחו לעצור את המתרחש והנ"ל הוצאו מתוך הכפר.

"כוחות צה"ל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו לטובת המשימה וסוכנו שלא לצורך, כל זאת בזמן שצה"ל נמצא תחת עומס מבצעי. צה"ל רואה את ההתנהלות ואי התיאום על-ידי חבר הכנסת כחמור, וכניצול של אבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות.

"נדגיש כי צה"ל הורס אנדרטות וסמלי הסתה באופן קבוע בכפוף לכל האישורים הנדרשים ובתיאום עם המנהל האזרחי, כפי שקרה מספר פעמים בחודשים האחרונים ותוכנן להתבצע במבצע נוסף בקרוב. מדובר בפעולה חשובה במלחמה נגד הטרור וההסתה לטרור".