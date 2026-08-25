מתיחות פנימית חריפה התגלתה היום (יום שלישי) בקבוצות הפנימיות של מפלגת הציונות הדתית, כאשר חבר הכנסת אוהד טל הביע ביקורת נוקבת על חברו למפלגה, ח"כ צבי סוכות, בעקבות פרסום סרטון שבו תועד סוכות מנתץ אנדרטה למחבל בשומרון.

"אני רוצה להבין – זה מהלך שמתואם עם הקמפיין? יש בו אסטרטגיה עמוקה שאני מפספס לחלוטין או שסתם החלטנו להתאבד סופית? שואל באמת", כתב טל בקבוצות הפנימיות של המפלגה. הביקורת הפנימית חושפת את המתיחות הגוברת בתוך המפלגה בעקבות המהלך השנוי במחלוקת.

האירוע שעורר את הסערה

ח"כ צבי סוכות, המכהן כיו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון, הגיע לכפר מדאמא שבשומרון, ניתץ אנדרטה שהוקמה לזכר מחבל ותיעד את המעשה. סוכות טען כי פנה לצה"ל בדרישה להסיר את האנדרטאות ופנייתו לא נענתה, ולכן החליט לפעול בעצמו.

בצה"ל הגיבו בחריפות למהלך וטענו כי הסיור תואם מראש למטרה אחרת, אך המשתתפים פעלו "באופן שקרי ומניפולטיבי ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר". על פי הודעת צה"ל, המשתתפים הוצאו מהכפר על ידי המפקדים בשטח.

גל ביקורת במערכת הפוליטית

המעשה עורר גל ביקורת רחב במערכת הפוליטית. שר החוץ גדעון סער כתב ברשת X: "חבר הכנסת צבי סוכות, כמו כל חבר כנסת אחר, אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון. החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע על ידי המדינה ורשויותיה, צה"ל וכוחות הבטחון ועל ידם בלבד".

יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט הגיב בחריפות: "התנהגותו של צבי סוכות היא בושה למי שמתיימר לייצג ציבור ולהיות מנהיג. הוא שיקר והטעה את צה"ל ומפקדיו, פגע בביטחון והכתים את מדינת ישראל כולה". איזנקוט הוסיף כי "נתניהו מאפשר לאנרכיסטים כמו צבי סוכות ודומיו לעשות ככל העולה על רוחם, ולפגוע במעמד ישראל בעולם".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט גם הוא ביקר את המעשה וטען כי מדובר ב"פגיעה במדינה כדי לקושש צפיות בטיקטוק". ח"כ גלעד קריב מהדמוקרטים התייחס לאירוע ואמר: "פעם אחר פעם ביקשנו לתאם עם צה"ל הגעה לקוסרה בשבועות האחרונים. פעם אחר פעם בקשתנו סורבה, ללא פירוט. מסתבר שיש סד"כ כדי ללוות את הפירומן ללב כפר פלסטיני".

יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן גינה את התיעודים: "זה אדם שצריך להיות מאחורי סורג ובריח, לא בכנסת ישראל. אותו אדם שבגללו כוחות צה"ל עלו ערב 7 באוקטובר לשטחים במקום להישאר בדרום".

רקע: פעילות נגד אנדרטאות מחבלים

הצעד של סוכות בא בעקבות חשיפה של "הקול היהודי" על אנדרטאות המנציחות מחבלים בכפרים מדמא ובורין, שם אף נערכו אירועי הנצחה בהם חולקו ממתקים לילדים. בין המונצחים דווח על יאמן טייב עלי פרג', שלפי פסק דין של בית המשפט העליון היה מעורב בשילוח מחבל לפיגוע בצומת גהה.

לאחר החשיפות פנה ח"כ סוכות לצה"ל בדרישה להסיר את האנדרטאות, בטענה שהנצחת מי שהיו מעורבים בפגיעה ביהודים אינה יכולה להיות חלק מהמרחב הציבורי בשטח הנתון לאחריות ביטחונית ישראלית. לדברי סוכות, מטרת הפעולה אינה רק הסרת סמלים פיזיים, אלא מניעת הנצחה שעלולה להפוך מחבלים לדמויות מופת.

הביקורת הפנימית של ח"כ טל מצביעה על מתיחות גוברת בתוך מפלגת הציונות הדתית בעקבות המהלך, כאשר חלק מחברי המפלגה חוששים מהשלכות תדמיתיות ופוליטיות של הפעולה. יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שסוכות מעורר מחלוקת בעקבות פעילותו הפרלמנטרית והשטחית.