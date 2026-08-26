בית משפט השלום בהרצליה קיבל לאחרונה תביעה של עיריית תל אביב-יפו נגד בעלי דירות בבניין מגורים ברחוב דיזנגוף 261, בפסיקה שעשויה להוות תקדים משמעותי בתחום סמכויות האכיפה של רשויות מקומיות. השופטת יעל מרמור-דומב חייבה את בעלי הדירות לבצע שיפוץ מקיף של חזיתות הבניין, כאשר כל העלויות יחולו עליהם באופן בלעדי.

בפסק הדין נקבע כי למרות שהנתבעים טענו שהנושא צריך להתברר במסגרת חוק שיפוץ בתים הארצי, לעירייה קיימת סמכות מלאה לדרוש חזות נאותה ולחייב בעבודות שיפוץ מכוח פקודת העיריות וחוק העזר העירוני. משלא הגישו הנתבעים השגה במועד שנקבע בחוק, הפכה דרישת העירייה לסופית ואינם יכולים לערער עליה בשלב זה.

הסכסוך המשפטי התמקד בבניין מגורים הממוקם ברחוב דיזנגוף 261 בתל אביב, אחד הצירים המרכזיים בעיר. העירייה פנתה לבית המשפט בתביעה נגד בעלי הזכויות בנכס, בדרישה שיבצעו שיפוץ מקיף של חזיתות הבניין. לפי טענת העירייה, המצב הפיזי המוזנח של המבנה פוגע באופן ממשי בתדמית המרחב הציבורי ובאיכות החיים של תושבי האזור.

העירייה שלחה התראות רבות לבעלי הדירות, אך לטענתה אלה התעלמו מהדרישות ולא הגישו השגה כנדרש במועד שנקבע בחוק. לפי העירייה, התנהלות זו יצרה מטרד משמעותי לציבור והפרה חובה שנקבעה בחוק.

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בעלי הדירות דחו את דרישות העירייה וטענו שמדובר בחריגה מסמכות. לשיטתם, הנושא כולו צריך להתברר במסגרת חוק שיפוץ בתים, שהוא חקיקה ארצית וגובר על חוק העזר המקומי. הדיירים הדגישו שהחוק הארצי קובע השתתפות של המדינה בעלויות עבודות השיפוץ.

בנוסף, טענו הנתבעים שהדרישה העירונית נובעת ממיקומו המרכזי והבולט של הנכס ולא ממצב בלאי ממשי, וכי חלק מהעבודות שנדרשו מתייחסות לחלקים אחוריים של הבניין שאינם פונים לרחוב הראשי.

השופטת יעל מרמור-דומב דחתה את טענות בעלי הדירות וקבעה שפקודת העיריות וחוק העזר העירוני מעניקים לעירייה סמכות ברורה לדרוש חזות נאותה ולחייב בעבודות שיפוץ בחזיתות מבנים. בפסק הדין נקבע שמאחר והנתבעים לא הגישו השגה במועד החוקי, הפכה דרישת העירייה לסופית ואינם יכולים לתקוף אותה כעת.

בית המשפט התייחס גם לטענה בדבר חוק שיפוץ בתים וקבע שהוא אינו רלוונטי למקרה זה, מאחר שהמתחם בו נמצא הבניין מעולם לא הוכרז באופן רשמי כאזור שיפוץ על ידי שר הבינוי והשיכון. השופטת הבהירה שהגדרת החזית בחוק העזר היא רחבה וכוללת את המעטפת החיצונית של הבית מכל צדדיו, ולפיכך העירייה רשאית לדרוש תיקונים גם בחלקים האחוריים של הבניין.

על פי פסק הדין, הנתבעים חויבו להגיש בקשה לרישיון תוך חודש ימים, ולהשלים את כל עבודות השיפוץ תוך שישה חודשים ממועד קבלת הרישיון, כאשר כל העלויות יחולו עליהם באופן בלעדי. ההחלטה עשויה להוות תקדים משמעותי שישפיע על מאות בניינים ותיקים ברחבי הארץ ולשנות את היחסים בין רשויות מקומיות לבעלי נכסים.

הפסיקה מחזקת את סמכויות האכיפה של הרשויות המקומיות ומבהירה שבעלי נכסים אינם יכולים להתעלם מדרישות לשיפוץ ותחזוקה. יחד עם זאת, היא גם מדגישה את חשיבות הגשת השגות במועד הקבוע בחוק, שכן אי הגשתן עלולה להפוך את דרישת הרשות לסופית ובלתי ניתנת לערעור.