הזיוף נחשף: 137 אלף שקל פיצויים לעובדת שפוטרה בזמן מלחמה

בית הדין לעבודה בחיפה הוציא פסק דין חריג, שבו נחשפה מערכת של טענות שקר ופרוטוקולים מזויפים שנועדו להסתיר פיטורים בלתי חוקיים. השופטת מירי שי קבעה כי מעסיקה הפרה באופן בוטה את חוק ההגנה על עובדים בשעת חירום, וחייבה אותה בפיצוי כולל של כ-137 אלף שקל.

העובדת, בת ארבעים, התקבלה לעבודה כמבקרת איכות במפעל לייצור מתכות לאלקטרוניקה כחודש לפני פרוץ המלחמה. עם פרוץ האירועים, בעלה גויס בצו 8 למשך 150 ימים, ומוסדות החינוך של שני ילדיה הקטנים - בני ארבע ושנה וחצי - נסגרו. לאחר שבוע שבו נעזרה בהוריה ובחמיה, נאלצה להישאר בביתה כדי להשגיח על הילדים.

פיטורים מיידיים ללא הליך כדין

לטענת העובדת, מיד עם הודעתה על היעדרותה ההכרחית, קיבלה מכתב פיטורים מיידי ללא כל הליך שימוע, בנימוק של "צמצום פעילות במפעל". כך מצאה את עצמה, בעת שבעלה נעדר מהבית למשך חודשים ארוכים, ללא מקור פרנסה וללא זכאות לדמי אבטלה, כשהיא נושאת בנטל הטיפול בשני ילדים קטנים.

בכתב התביעה נטען כי הפיטורים נעשו בחוסר תום לב, תוך הפליה פסולה כהורה ובניגוד גמור לחוק ההגנה על עובדים בשעת חירום. המעסיקה, לעומת זאת, ניסתה להציג תמונה שונה לחלוטין. לטענתה, הפיטורים נבעו משיקולים מקצועיים בלבד עקב צורך בצמצום, ובנוסף טענה כי העובדת "נעלמה עוד לפני ה-7 באוקטובר" ויצאה להפסקות רבות.

השופטת מירי שי דחתה את טענות המעסיקה מכל וכל וקבעה כי מדובר בגרסאות חסרות בסיס. בפסק הדין צוין כי למעסיקה אין כל הסבר מפורט או תיעוד לליקויים מקצועיים, והיא הגדירה את הטענות על היעדרויות כ"טענה כבושה" שנועדה בדיעבד להצדיק את המעשה.

בצעד חריג קבעה השופטת כי פרוטוקול השימוע שהציגה החברה אינו אותנטי, וכי בפועל מעולם לא נערך לעובדת שימוע כדין. עוד הודגש כי הפיטורים הפרו באופן בוטה את חוק ההגנה על עובדים בשעת חירום, האוסר לפטר עובד שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדיו עקב שירות בן-הזוג במילואים.

פיצוי של 137 אלף שקל

בסופו של יום, בית הדין קיבל את התביעה ברובה, וחייב את החברה לשלם לעובדת פיצויים בסך כולל של כ-112 אלף שקל, בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 25 אלף שקל - סכום כולל של כ-137 אלף שקל.

פסק הדין מהווה אזהרה ברורה למעסיקים המבקשים לנצל את שעת החירום לפגיעה בזכויותיהם של עובדים המשרתים או בני משפחותיהם. השופטת הדגישה כי התנהלות המעסיקה הייתה נגועה בחוסר תום לב קיצוני, והפרה את החוק באופן בוטה.