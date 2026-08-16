בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אישר לאחרונה ניהול תביעה ייצוגית בהיקף של כ-7.5 מיליון שקלים כנגד חברת אלגד פיצה, המפעילה את רשת דומינוס פיצה בישראל. מדובר בתביעה העוסקת בטענות חמורות להפרות שיטתיות של זכויות עובדים שעבדו בשבת קודש ובמוצאי שבת, לצד סוגיות נוספות הקשורות לתשלום גלובלי ודמי חגים.

ההליך החל בינואר 2024, כאשר שליח לשעבר ברשת הגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית באמצעות עורך דינו, עו"ד אסף כהן. על פי הנטען בכתב התביעה, החברה קבעה באופן שרירותי את זמני כניסת ויציאת השבת – לעיתים מוקדם יותר מהזמנים המקובלים על פי ההלכה – ובכך נמנעה מתשלום התוספת של 150% מהשכר הרגיל, כפי שנדרש בחוק שעות עבודה ומנוחה.

לטענת התובע, עובדים שעבדו במשמרות אחר הצהריים והערב בשבת קודש קיבלו שכר רגיל במקום התוספת הכספית המגיעה להם מכוח החוק. התובע טוען כי מדובר בתופעה חוזרת ונשנית בסניפים רבים ברחבי הארץ, ולא באירוע בודד.

נוסף על סוגיית השבת, כוללת התביעה טענות נוספות בנוגע לאופן התשלום לעובדים. התובעים טוענים כי החברה שילמה תשלום גלובלי שלא שיקף את מספר השעות בפועל שעבדו העובדים, וכן לא שילמה באופן מלא את דמי החגים המגיעים על פי חוק. לפי הערכת התובעים, הנזק המצטבר לעובדים מגיע למיליוני שקלים, ומכאן הסכום של כ-7.5 מיליון שקל שאושר כעת לניהול כתביעה ייצוגית.

חברת אלגד פיצה, שבבעלות דני גולד ויוסי אלבז, מפעילה עשרות סניפים ברחבי הארץ ומעסיקה אלפי עובדים, רבים מהם צעירים המועסקים במשלוחים ובמשמרות סוף שבוע. הרשת, שהחלה לפעול בארץ בשנות ה-90, הפכה לאחת מרשתות הפיצה המובילות, עם סניפים כשרים ומהדרין במספר ערים.

בתגובה לבקשה המקורית שהוגשה בשנת 2024, מסרה החברה כי "לומדת את פרטי הבקשה ותגיב כמקובל בבית המשפט". נכון לעכשיו לא פורסמה תגובה רשמית מעודכנת להחלטת האישור של בית הדין.

הפרשה מצטרפת לשורה של תביעות ייצוגיות בתחום דיני העבודה בשנים האחרונות, שבהן נבחנות פרקטיקות של מעסיקים גדולים בנוגע לתשלום עבור עבודה ביום המנוחה. בישראל, שבה השבת היא יום המנוחה הרשמי לרוב העובדים, החוק קובע תוספת שכר משמעותית לעובדים שמועסקים בו, והפסיקה הקפידה על חישוב מדויק של השעות.

אישור התביעה כייצוגית מאפשר כעת לקבוצה רחבה של עובדים – בעבר ובהווה – להצטרף להליך ולדרוש פיצוי. אם התביעה תתקבל במלואה, היא עשויה להשפיע לא רק על חברת אלגד פיצה אלא גם על רשתות מזון מהיר נוספות שפועלות בשבתות. בינתיים, ההחלטה של בית הדין בתל אביב מסמנת שלב ראשוני בהליך ופותחת את הדלת לבירור מעמיק של אופן חישוב השכר ברשת הפיצה הגדולה.