בית המשפט המחוזי בתל אביב הוציא השבוע פסק דין חריג במסגרתו חויב בית חולים אסותא תל אביב לשלם פיצוי כספי בסך 9,768,231 שקלים למטופל שנפגע באורח חמור במהלך ניתוח בעמוד השדרה. השופטת אירית קלמן ברום קבעה בפסק דינה כי מדובר במקרה "קשה ומצער ביותר", שבמהלכו גרמה תקלה חמורה לכך שהמטופל נותר משותק בחלקו התחתון של גופו וללא שליטה על הסוגרים.

האירוע המצער התרחש לפני כחמש שנים. התובע, יזם נדל"ן פעיל, פנה לבית החולים בשל כאבי גב כרוניים שנבעו מפריצת דיסק. הניתוח שתוכנן היה מסוג דיסקטומיה וקיבוע עמוד שדרה - הליך אלקטיבי שנועד לשפר את איכות חייו ולהקל על הכאבים. אולם במהלך הניתוח אירעה תקלה חמורה: כפי שצוין בפסק הדין, "נשברה ידית מכשיר 'אימפקטור'", דבר שגרם לפגיעה קשה ביותר בחוט השדרה.

התוצאות היו הרסניות. המטופל, שהגיע לבית החולים כאדם עצמאי ופעיל, יצא ממנו כשהוא משותק באופן מוחלט בחלקו התחתון של גופו, ללא שליטה על הסוגרים, עם כאבים נוירופתיים קשים, הפרעות שינה וזיהומים חוזרים. חייו השתנו לחלוטין - מיזם מצליח הוא הפך לאדם התלוי באחרים לביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות.

טענות ההגנה של בית החולים

במהלך ההליך המשפטי הממושך, התובע טען כי בית החולים ניהל נגדו קו הגנה "טורפני" וניסה להתיש אותו. מצד שני, אסותא והמבטחת טענו כי התובע סבל ממחלת גב קודמת וכי יש לפצות רק בגין ההחמרה שנגרמה כתוצאה מהניתוח, ולא בגין כל המצב הרפואי.

השופטת קלמן ברום דחתה את עיקר טענות ההגנה. בפסק הדין נקבע כי גריעת כושר ההשתכרות של התובע עומדת על 70%, ונפסקו לו 800 אלף שקל בגין כאב וסבל. הפסיקה מצטרפת לשורה של מקרים בהם בתי משפט מטילים אחריות כבדה על מוסדות רפואיים שהתרשלו בטיפולם.

יצוין כי לא בכל מקרה של תוצאה רפואית קשה נקבעת רשלנות. כך למשל, תביעה נגד המרכז הרפואי מעיני הישועה נדחתה לאחר שבית המשפט קבע כי הנזק נגרם עוד בטרם הלידה ולא הוכח קשר סיבתי להתנהלות הצוות הרפואי.

הפיצוי שנפסק

סכום הפיצוי הכולל שנפסק עומד על 9,768,231 שקל לפני ניכויים. לאחר ניכוי 600 אלף שקל שכבר שולמו למטופל ותגמולי ביטוח לאומי בסך כ-2.89 מיליון שקל, חויבו הנתבעות לשלם את יתרת הפיצויים בתוספת שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט מלאות.

פסק הדין מדגיש את חומרת האחריות המוטלת על מוסדות רפואיים בביצוע ניתוחים, במיוחד כאלה אלקטיביים שנועדו לשפר את איכות החיים. כאשר ניתוח שכזה מסתיים בתוצאה קשה כל כך, בתי המשפט נוקטים קו נחרץ ומחייבים פיצויים משמעותיים שמשקפים את חומרת הנזק שנגרם.

המקרה מצטרף לרשימה ארוכה של תביעות רשלנות רפואית, ומזכיר את החשיבות של בדיקה יסודית לפני כל הליך רפואי, גם אם הוא נחשב שגרתי.