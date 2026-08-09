דוברות המשטרה הודיעה הבוקר (יום ראשון) על הגשת הצהרת תובע כנגד חשוד בביצוע חמישה אירועים של גרימת נזק ואיומים כלפי מערכות תקשורת ומשרד המשפטים.

החשוד, תושב רמת גן כבן ארבעים, נעצר בסוף חודש יולי האחרון לאחר חקירה מורכבת שניהלה היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב במשך שבועות.

לפי החשד, במהלך חודש יולי התקבלו מספר דיווחים על נזקים שנגרמו לכניסות בניינים בהם שוכנים משרדי מערכות תקשורת - ביניהם חדשות 12, עיתון הארץ וישראל היום - וכן בניין משרד המשפטים. הנזקים לדלתות הכניסה בוצעו, לפי החשד, באמצעות השלכת לבנים, במטרה להפחיד ולהשפיע על אופן הסיקור התקשורתי.

מעבר לנזקים הפיזיים שנגרמו לבניינים, החשוד הניח גם מכתב המכיל איומים כלפי אנשי תקשורת ואישי ציבור בכניסה למשרדי חדשות 12, בסמוך למקום בו ביצע את השלכת הלבנים באותו לילה, ב-28 ביולי. באותו אירוע נופצה דלת זכוכית בכניסה למערכת על ידי אדם שפניו היו מכוסים.

במהלך החקירה הצליחו חוקרי היחידה המרכזית לאתר את זהות החשוד ולעקוב אחר תנועותיו באמצעות כלים טכנולוגיים ופעילות חקירתית סמויה. ביום 30 ביולי בוצע מעצרו של החשוד, ובחיפוש שנערך בביתו נתפסו פריטי לבוש וממצאים נוספים המקשרים אותו לעבירות המיוחסות לו.

מעצר החשוד הוארך מעת לעת, והיום הוגשה נגדו הצהרת תובע. בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. משטרת ישראל הדגישה כי היא רואה בחומרה יתרה כל ניסיון לפגוע במוסדות המדינה ובגופי תקשורת, ובמיוחד ניסיונות להטיל אימה על עיתונאים במטרה לשבש את עבודתם.

"חופש העיתונות הוא מאבני היסוד של הדמוקרטיה, ומשטרת ישראל תפעל ביד קשה ובנחישות נגד כל מי שינסה להשתמש באלימות, בריונות או הפחדה כדי להשתיק את חופש הביטוי", נמסר מדוברות המשטרה.