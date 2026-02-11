בעוד זרועות הביטחון עסוקים בחיפוש אחר מרגלים למדינות אויב, "הפלג הירושלמי" הוכיח השבוע כיצד מנהלים מבצע חשאי מתחת לרדאר המשטרתי • מאות מפגינים, אוטובוסים מאורגנים ותכנון קפדני – והמשטרה? גילתה את האירוע רק כשהמגפונים כבר רעמו מול ביתו של הקצין הבכיר• מקור בפלג הירושלמי: "זה רק הפרומו, אנחנו נשגע להם את החיים" (חרדים)
צבא של 8,000 לוחמים מאינדונזיה כבר בכוננות פריסה לעזה | לפי דיווח ב'הארץ', בזמן שאיטליה ואזרבייג'אן נסוגות בבהלה – המדינה המוסלמית הגדולה בעולם כבר בדרך | האם המזרח התיכון עומד בפני פיצוץ נוסף? (בעולם)
הפרשן הבכיר קיבל מאות אלפי שקלים מחברה של לוביסט אמריקני, בזמן שפרסם מאמרים שתאמו את מסרי הקמפיין שלו • רשת התשלומים המורכבת עברה דרך המתווך ששילם גם לאלי פלדשטיין • פנקס מכחיש: "לא ידעתי על קמפיין קטארי" • כך הסתיימה העסקתו של אחד הכותבים המוכרים בעיתון בטונים צורמים מאחורי הקלעים (בארץ)
בצה״ל נותקה בימים האחרונים הגישה של מערך דובר צה״ל ולשכות בכירים נוספים למנויי עיתון הארץ | המהלך נעשה כחלק מיישום החלטת הממשלה מנובמבר 2024, הקוראת לגופים ממשלתיים להפסיק התקשרויות עם העיתון (חדשות בארץ)
עיתונאי הארץ לשעבר חיים לוינסון שפוטר מהמערכת בעקבות חשיפה מביכה על קשר עסקי שלו לשרוליק איינהורן, חשוד בפרשת קטארגייט, לוינסון התנצל בפוסט ארוך במיוחד שפרסם ברשת X | זה מה שיש לו להגיד על הפרשייה, וגם: למה הוא לא דיבר עד עכשיו? הכל בפוסט - כולל מספר הטלפון האישי (פוליטי)
מאמר מפתיע שהתפרסם בעיתון 'הארץ' יוצא להגנת הציבור החרדי, בנוגע לעקרונות הציבור החרדי שלא להתגייס לצה"ל, במטרה להצליח לשמור על הגחלת היהודית | בטור דעה שכתבה מירב מורן נכתב: "בפעם הבאה שתשמעו את השאלה 'למה הם לא מתגייסים?' כדאי לשאול את עצמנו: 'האם היינו מסכימים לשלוח ילד לצבא בידיעה שיחזור משם שומר כשומר תורה ומצוות?'" (חדשות)
המשטרה הודיעה כי העיתונאי אביעד גליקמן זומן לחקירה באזהרה בשל תלונה שהוגשה נגדו על תקיפת עובדת מהצוות של שרה נתניהו בבית משפט | האירוע התרחש לכאורה לפני כחודשיים עם סיום דיון בבית משפט השלום בתל אביב בתביעה נגד עובדת לשעבר במעון רה"מ (משפט)
עיתון הארץ, הידוע בעמדותיו נגד הממשלה, טען הערב שראש הממשלה פנה באמצעות יועצת שלו לארצות הברית כדי לבדוק היתכנות להטלת סנקציות כלכליות נגד ארגונים וגופים המפגינים נגד ראש הממשלה מזה שנים | ראש הממשלה הכחיש את הדיווח בתוקף ואמר שמדובר בפייק ניוז (פוליטי)