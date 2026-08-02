תביעה משפטית בסכום של 3 מיליון שקלים הוגשה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד השופטת שרה ברוינר, המכהנת כנשיאת בית הדין האזורי לעבודה. התביעה הוגשה על ידי דיירים במתחם בשכונת בית הכרם, במסגרת מחלוקת סביב פרויקט פינוי-בינוי. התובעים מבקשים מבית המשפט להורות לשופטת לקיים את ההסכם או לחלופין לחייבה בפיצוי כספי.

במתחם נמצאות כיום 41 דירות בשני בניינים ותיקים, חסרי ממ"דים ותשתיות נאותות. התכנית היא להקים במקומם בניין מודרני הכולל 124 דירות. כ-85% מבעלי הזכויות במתחם כבר חתמו על הסכם עם היזם, המעניק להם דירות מוגדלות בכ-25 מ"ר לפחות, בתוספת ממ"ד וחניה, ללא תשלום נוסף מצדם.

טענות המעכבות את ההתקדמות

על פי כתב התביעה שהוגש, השופטת ברוינר מעלה מספר הסתייגויות המונעות את המשך הפרויקט. בין הדרישות המרכזיות: טענה לזכאות למרפסת סוכה פרטית, בנימוק שדירתה סמוכה לגינה המשותפת של המתחם. כמו כן, היא מתנגדת לכך שדמי השכירות בתקופת הפינוי אינם צמודים למדד, דורשת אפשרות לערער על קביעות השמאי, ומסתייגת מהסכמים מקבילים שנחתמו.

התובעים טוענים כי דרישות אלו חורגות מגדר הסבירות, וכי הענקת מרפסת סוכה על חשבון השימוש בגינה המשותפת עשויה להיחשב כתמורה עודפת שאינה כדין. יצוין כי בשנים האחרונות התעוררה מחלוקת דומה בעיר חולון, שם טענה דיירת שהרחבת מרפסות בבניין תמנע ממנה להקים סוכה, והעניין הובא בפני ועדת הערר המחוזית.