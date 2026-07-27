סכסוך יוצא דופן בין שכנים בבניין מגורים בחולון, סביב האפשרות להקים סוכה כשרה בחג הסוכות, הגיע השבוע לפתחה של ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה. המקרה החריג מעלה שאלה עקרונית: האם רשות מקומית מוסמכת להטיל מגבלות תכנוניות על בנייה כדי לשמר זכויות דתיות של דיירים בודדים?

הסכסוך החל כאשר דיירי הבניין פנו לעיריית חולון בבקשה לאשר תוכנית להרחבת המרפסות באמצעות "מרפסות מדלגות" - פתרון אדריכלי נפוץ המאפשר להגדיל את שטח המרפסות הקיימות. אולם אחת השכנות הגישה התנגדות נחרצת לתוכנית, בטענה כי הרחבת המרפסת שמעל דירתה תחסום לחלוטין את האפשרות להקים סוכה כשרה במרפסת שבבעלותה.

העירייה נעתרה - השכנים ערערו

עיריית חולון בחנה את ההתנגדות והחליטה לקבלה. במסגרת החלטתה, העירייה הגבילה את היקף הרחבת המרפסת שמעל דירת השכנה המתנגדת, במטרה לאפשר לה להמשיך ולהשתמש במרפסתה לצורך הקמת סוכה כשרה בכל שנה. ההחלטה עוררה סערה בקרב יתר הדיירים, שראו בכך פגיעה בזכויותיהם לבנות ולהרחיב את מרפסותיהם באופן שווה.

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הדיירים האחרים בבניין לא השלימו עם ההחלטה ופנו ליו"ר ועדת הערר המחוזית, עו"ד אייל אילוז, בבקשה לאפשר להם לערער על החלטת העירייה. בצעד חריג, נעתר יו"ר ועדת הערר לבקשה והתיר לדיירים להגיש ערר רשמי נגד החלטת עיריית חולון.

שאלה עקרונית: מהי "מרפסת סוכה"?

במסגרת החלטתו העלה יו"ר ועדת הערר גם שאלה עקרונית שעשויה להשפיע על ההכרעה הסופית: האם המרפסות בבניין אכן מוגדרות כ"מרפסות סוכה" על פי התקנות והחוק? סוגיה זו רלוונטית במיוחד לאור העובדה שבשנים האחרונות נקבעו תקנות ברורות בנושא מרפסות סוכה בבניינים חדשים, אך לא תמיד ברור כיצד יש ליישמן בבניינים קיימים.

כעת תידרש ועדת הערר להכריע בשאלה המורכבת: האם עיריית חולון הייתה מוסמכת להטיל מגבלות תכנוניות ספציפיות כדי לשמר את האפשרות להקים סוכה, או שמא מדובר בהחלטה החורגת מסמכותה ופוגעת באופן בלתי מידתי בזכויות יתר הדיירים להרחיב את מרפסותיהם באופן שווה.

ההכרעה צפויה להיות בעלת השלכות משמעותיות גם על מקרים דומים בעתיד, במיוחד בבניינים ישנים שבהם מתעורר מתח בין זכויות בנייה לבין הצורך לשמור על אפשרות להקמת סוכה כשרה.