במקום לשבור את הראש על מקום לסוכה בחג הקרוב הכירו את הפיתוח שמשגע את העולם והופך כל דירה למרחב פתוח בלחיצת כפתור | הסינים שוב מוכיחים שהיצירתיות שלהם לא יודעת גבולות, עם פתרון שעשוי לשנות את הדרך בה אנו חיים ומארחים (חדשות בעולם)
רוחות עזות גרמו לקריסתה של סוכת הענק בשכונת קראון הייטס בברוקלין בתחילת השבוע. עד לפני מספר הימים המקום היה הומה אדם באלפי אורחים שהגיעו למקום לחודש תשרי. גם השבוע המשיכו רבים לפקוד את המקום, אולם במתחם סמוך (חרדים בעולם)
בצאת הצום של יום הכיפורים יצא האדמו"ר מנדבורנה אל רחבת בית מדרשו הגדול בבני ברק למעמד קידוש לבנה ברוב עם הדרת מלך | לאחר המעמד נכנס האדמו"ר לסוכתו, והחסידים יצאו במחול שעה ארוכה בתוף ובמחול תוך שהאדמו"ר מעודד את השירה והזימרה בעוז ובתעצומות (חסידים)
הזמן הקצר שנותר עד החג לבניית הסוכה, מביא לרצף מדאיג של אירוע פציעות במהלך הבנייה | בבני ברק טופל גבר כבן 57 שנפל מגובה ופונה במצב בינוני | בירושלים טופל גבר כבן 50 שנחתך ממסור דיסק חשמלי במהלך בניית סוכה | בנוסף טופל צעיר שבן 21 נחתך מסכין חד | ונשמרתם (חרדים)