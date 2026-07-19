שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקופף ( צילום: אורן בן חקון/Flash90 )

בית המשפט העליון הוציא הבוקר (ראשון) צו זמני המקפיא את כניסתם לתוקף של חלק מסעיפי חוק התקשורת החדש, שאושר במליאת הכנסת ביום חמישי האחרון. ההחלטה מהווה מכה נוספת לממשלה היוצאת, שביקשה להספיק ולהעביר את החוק לפני הבחירות.

השופט עופר גרוסקופף קבע כי העתירות שהוגשו נגד החוק מעלות "טענות כבדות משקל" הן באשר לתקינות הליך החקיקה והן בנוגע לחלק מההסדרים שנקבעו בו. כזכור, מליאת הכנסת אישרה את חוק התקשורת ברוב של 53 חברי כנסת מול 48 מתנגדים, לאחר עימותים קשים ובעקבות התנגדות חריפה מצד גורמים חרדים. "קשה להשיב את הגלגל לאחור" בהחלטתו ציין השופט גרוסקופף כי נוכח היקף השינויים בחוק והשפעתם הצפויה על שוק התקשורת ערב בחירות, עלול להיווצר מצב שבו לאחר כניסת החוק לתוקף "יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור". בג"ץ הביע דאגה מפני השלכות בלתי הפיכות שעלולות להיווצר בשוק התקשורת עוד לפני שבית המשפט יוכל לבחון את החוק לגופו. בג"ץ מחק את העתירה נגד הישיבות - אך המערכה רק התחילה חיים כהן | 16.07.26 עם זאת, השופט החליט שלא לתת צו ארעי המקפיא את החוק בכללותו, וזאת משום שתחולתן של רוב הוראות החוק אינה מיידית. במקום זאת, ניתן צו ארעי נקודתי המקפיא רק את כניסתם לתוקף של הסעיפים שנועדו לחול מיד מיום פרסומו וכניסתו לספר החוקים. מה כולל החוק? חוק התקשורת של השר שלמה קרעי עורר סערה רחבה בשבועות האחרונים. החוק קובע את הקמת הרשות לתקשורת משודרת, גוף רגולטורי חדש שיאחד את גופי הרגולציה הקיימים, ומחייב ספקי תוכן ישראליים גדולים להירשם במרשם ייעודי. כמו כן, החוק כולל רפורמה בתחום שידורי הספורט ומחייב גופי שידור בהשקעה מדורגת בהפקות מקור ישראליות.

השר שלמה קרעי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

זמן קצר לאחר אישור החוק במליאה, הוגשו שלוש עתירות לבג"ץ בדרישה לבטל את החוק ולהקפיא את כניסתו לתוקף. מפלגת יש עתיד והתנועה לאיכות השלטון טענו כי מדובר ב"מחטף של ממשלה יוצאת", וכי החוק יוצר רגולטור פוליטי ופוגע בעצמאות התקשורת.

קרעי מתקיף: "אינני מתכוון להשתתף בהליך"

השר שלמה קרעי פרסם תגובה חריפה בחשבונו ברשת X וכתב: "אינני חושש מבג"צ, הם ישפטו אך ורק לפי החוקים שאנחנו נחוקק. לבג"צ אין סמכות להקפיא או לפסול חוקים. לצו הניתן בחוסר סמכות אין כל תוקף משפטי".

השר הוסיף: "חוק התקשורת שאושר בשבוע שעבר בכנסת שריר וקיים. אני מוחה על כבודו של העם ועל כבודה של כנסת ישראל. כל עוד קיים צו ארעי מחוצף המבטל חוק של הכנסת בשרירות לב ובמשיכת קולמוס, וכל עוד הכרעה לא חוקית כזו מתקבלת עוד טרם התקיים דיון, אינני מתכוון להשתתף בהליך. אינני מתכוון לעלות למגרש בידיים כבולות וכאשר השופט לבוש במדי הקבוצה היריבה".

"פורעי החוק בבג"צ מפירים את שבועת האמונים שנשבעו למדינת ישראל ולחוקיה. ראוי שיו"ר הכנסת יפעל להבהיר להם את העניין בהחלטה מיוחדת של הכנסת"

קרעי הבהיר כי "ב-7 בספטמבר ניתן יהיה להגיש מועמדות לבחירות לכנסת. אם יש מי שסבורים שהכרעות ציבוריות וחוקים במדינת ישראל צריכים להיקבע על ידי בית המשפט, יואילו נא להתמודד יחד עם חברי האופוזיציה הכושלת שלא יודעים להפסיד בכבוד ורומסים את הדמוקרטיה".

השר הבטיח כי "בכהונת הממשלה הבאה נמנה בעזרת השם יועמ"ש לממשלה, פרקליט מדינה, ו-2/3 משופטי בג"צ. את כל ה'הלכות' ההזויות שלפיהן דבר יצחק עמית הוא החוק נבטל במשיכת קולמוס. העם הוא הריבון. עם הנצח לא מפחד מכם".

( צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת )

בן גביר: "פרפורי גסיסה"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף גם הוא את החלטת בג"ץ ואמר כי "הדיקטטורים בגלימות השחורות שוב דורסים את רצון נבחרי הציבור. אבל, חדשות טובות: אלו פרפורי גסיסה ממקורות השליטה. סופם של הדיקטטורים שלא סופרים את העם לעוף מהחיים הציבוריים".

בן גביר הבהיר כי "התשובה לצווים של בג"ץ יהיו בצו השעה של ממשלת הימין הבאה - ניקוי אורוות במערכת המשפט וחיסול שלטון הדיפ-סטייט. לא נתפשר על פחות מכך".

בינתיים, הצו הזמני יעמוד בתוקף עד שבית המשפט העליון יקבל החלטה סופית בבקשות למתן צווי ביניים. בנוסף, הורה בג"ץ לכלל המשיבים להגיש את תגובתם לבקשות למתן צווי הביניים עד ליום ראשון הבא.