בית הדין הוציא הערב צו מניעה נגד השביתה בעיריית אלעד, עליה הכריז מוקדם יותר יו"ר ועד העובדים | בהחלטת בית המשפט נקבע כי השביתה אינה חוקית, מאחר שלא חלפו 15 ימים הנדרשים על פי חוק | ראש העיר בירך על החלטת בית המשפט ואמר: "אני שמח שבית המשפט הציב תמרור אדום בפני ההתנהלות הפסולה והבלתי חוקית של הוועד" (משפט, בארץ)
בית הדין לעבודה בירושלים קבע לאחרונה כי על בית החולים "שערי צדק" לפצות בסכום של 28 אלף שקלים, עובדת שפוטרה בעקבות פרסום פוסט מסית ברשתות החברתיות | על אף שבית הדין לא התעלם מאופי הפוסט, שכלל פסוק מהקוראן ותמונה המזוהה עם מנהיג חמאס, הוא פסק כי הליך הפיטורים המזורז היה לא תקין, ופגע בזכותה של העובדת להליך הוגן (חוק ומשפט)