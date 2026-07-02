סופה של פרשה מתוקשרת: בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה היום (ה') את תביעתו של העיתונאי יעקב ברדוגו נגד גלי צה"ל, בה דרש הכרה ביחסי עובד-מעסיק ופיצויים בסך כ-550 אלף שקלים. השופטת שרון שביט כפתורי לא חסכה בביקורת וקבעה כי ברדוגו פעל ב"חוסר תום לב קיצוני ביותר".

על פי פסק הדין שפורסם באתר 'גלובס', ברדוגו טען כי פוטר ממניעים פוליטיים, אולם בית הדין מצא כי התמונה הפוכה לחלוטין: ברדוגו, משפטן מנוסה, סירב במודע להיקלט כעובד צה"ל כדי להימנע ממגבלות אישיות ומעסקים נוספים. "הראיות מצביעות על כך שהתובע הוא זה שבחר לסיים את היחסים החוזיים באקט ברור", נקבע בפסק הדין.

"טיהור פוליטי" שלא היה

בית הדין התייחס באריכות לניסיונות של ברדוגו להצטייר כמי שנפגע מהליך "טיהור פוליטי", וקבע כי מדובר בטענות חסרות בסיס שנועדו לשרת נרטיב תקשורתי ולא עובדתי. בפרק פסק הדין העוסק במישור המקצועי, צוין כי השינויים בלוח השידורים נעשו על בסיס שיקולי רייטינג ותוכן בלבד, והיוו חלק ממהלך ארגוני כולל שנועד לרענן את רצועות השידור של התחנה.

השופטת הדגישה כי ניסיונותיו של התובע להטיל דופי ביושרה המקצועית של מפקדת התחנה לשעבר, תמר אלטשטיין, לא עמדו במבחן הראיות. על פי הנקבע, התנהלותה עמדה בכללי המינהל התקין והנורמות המקובלות בתקשורת הציבורית.

עזיבה דרמטית בשידור חי

כזכור, ברדוגו עזב את התחנה בשידור חי לפני כארבע שנים וחצי, לאחר שהוחלט לבטל את תוכניתו "ברדוגו את וילנסקי". המהלך עורר סערה תקשורתית, כאשר ברדוגו טען כי מדובר בפיטורים פוליטיים. אולם פסק הדין מציג תמונה שונה לחלוטין: ברדוגו בחר במודע שלא להיקלט כעובד צה"ל, תוך שהוא שומר על חופש פעולה עסקי ואישי.

בית הדין קיבל את עמדת הנתבעים גלי צה"ל ומשרד הביטחון וקבע כי התביעה הוגשה ללא בסיס משפטי מוצק.

השלכות משפטיות

פסק הדין מהווה תקדים משמעותי בסוגיית יחסי עובד-מעסיק בתקשורת הציבורית. השופטת הבהירה כי עובד שבחר במודע שלא להיקלט כעובד מן המניין, אינו יכול לטעון בדיעבד לזכויות עובד כאשר הדבר נוח לו. "מי שבוחר בחופש העצמאות, אינו יכול לדרוש את הגנת העובד", נקבע בפסק הדין.

מסביבת ברדוגו, המשמש כיום כפרשן פוליטי בכיר בערוץ 14, לא התפרסמה תגובה לפסק הדין.